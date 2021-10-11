Толстушки или худышки: кто живет дольше и почему

Врач-эндокринолог Мария Васильева в беседе с 5-tv.ru сравнила опасность двух противоположных явлений.

Проблемы с весом зачастую могут привести к непоправимым последствиям. Причем бояться стоит не только тем, кто склонен к полноте, но и той категории населения, которая бесконечно изнуряет себя диетами. Что опаснее - ожирение или худоба и как данные отклонения сказываются на продолжительности жизни? На эти и другие вопросы рассказала врач-эндокринолог Мария Васильева. 5-tv.ru приводит эксклюзивный комментарий эксперта во Всемирный день борьбы с ожирением.

«Ожирение — это глобальная проблема человечества, оно относится к пяти основным факторам риска смертности человека», — предупредила медик.

Согласно статистике, из-за избыточного веса и ожирения каждый год умирает около трех миллионов только взрослого населения Земли. В это число входит около 20% случаев ишемической болезни сердца, 40% — сахарного диабета, 20 — онкологии.

Рассчитать, есть ли в вас излишки веса, достаточно просто: нужно разделить массу тела, в килограммах, на ваш рост, в метрах в квадрате. Пример: при весе в 85 килограммов рост составляет 1,65 метра. 85: (1,65×1,65) = 31.

«При индексе массы тела более 30 риск смертности значительно возрастает. А если значение индекса равно или более 40, ставится диагноз морбидное ожирение, в таком случае смертность в возрастной группе 25-30 лет превышает в 12 раз», — предупредила врач-эндокринолог.

Безусловно, ожирение за счет последствий может спровоцировать летальный исход. Оно приводит к развитию таких заболеваний как гипертония, инфаркты и инсульты, ишемическая болезнь сердца, жировой гепатоз печени, апное во сне, атеросклероз периферических сосудов и других не менее опасных недугов.

Другая, не менее важная проблема человечества находится на противоположной чаше весов. Это истощение, кахексия, обусловленная недостатком питания организма. Коварство болезни заключается в том, что в случае крайней худосочности летальный исход превышает и достигает 20%.

Таким образом, изнурение диетами также может обернуться трагедией. Смертность наступает из-за отека легких, электролитных нарушений, тяжелых пневмоний, а также сопутствующей патологии.

Если сравнивать количественные показатели смертности от кахексии и ожирения, то от истощения умирают чаще. В то же время эксперты прогнозируют, что к 2050 году 50% населения Земли будет страдать от лишнего веса — ожирение «победит» по смертности истощение.

«Чтобы не допустить печального исхода, необходима профилактика: рациональное питание, правильное пищевое поведение и физическая активность», — подытожила врач-эндокринолог Мария Васильева.

Ранее 5-tv.ru писал, что девятнадцатилетняя москвичка насмерть заморила себя диетами.