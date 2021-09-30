Стали известны личности убитых студенток под Оренбургом

Стали известны личности убитых студенток в городе Гай Оренбургской области. По данным 5-tv.ru, две из них приехали из Башкирии. Девушки вместе снимали квартиру в доме на улице Молодежной и учились в Орском медколледже.

В списке убитых значатся 18-летняя Адиля Каримова, 19-летняя Зульфия Саникина и 17-летняя Айгиза Уметкулова. Тело одной из них было найдено на улице, двух других в квартире. На телах зафиксирован множественные ножевые ранения шеи и спины.

Полиция разыскивает 18-летнего молодого человека, который, вероятно был возлюбленным кого-то из убитых. В ночь преступления он мог быть в квартире вместе с девушками. По данным «360», дядя разыскиваемого несколько лет назад зарезал родного брата.

5-tv.ru

Хозяин квартиры, которую снимали убитые сообщил, что узнал о трагедии из новостей. Он отметил, что единственный раз виделся с матерью одной из студенток, когда обговаривались условия проживания. За все это время жалоб на девушек не поступало.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из квартиры в Гае, где убили трех студенток.