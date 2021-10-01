Аты-баты: каким знакам зодиака служба в армии пойдет на пользу
Астропсихолог Иван Буркот рассказал, какое влияние небесные тела окажут на новобранцев — представителей разных знаков зодиака.
Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Осень — пора не только золотых листопадов и походов по грибы, но и время традиционного призыва. Солдат по осени считают, так по отношению к новобранцам можно перефразировать известную пословицу о том, что результаты видны по окончании дела. Астропсихолог Иван Буркот эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака служба в армии пойдет только на пользу.
Рыбы
Этому водному знаку марширование на плацу будет полезно тем, что поможет преодолеть все сомнения в себе и стать более уверенным и решительным человеком
Козерог
Козероги смогут избавиться от мнительности и укрепят не очень хорошее от природы здоровье, станут более сильными и выносливыми.
Близнецы
Армия поможет Близнецам избавиться от свойственной для них двойственности. Приятным бонусом станет новая приобретенная черта характера — доводить все дела до конца.
Тельцы
Служба Родине поможет Тельцам в погонах развить свойственную им от природы преданность, также они серьезно задумаются о военном деле как о призвании на дальнейшую жизнь.
Стрельцы
В крови у Стрельцов — любовь к приключениям и изменению событий. Армия гарантирует этому нескучному знаку незабываемые приключения и смену декораций.
Овны
Овны славятся своим бесстрашием и крепким телосложением. В данном случае армия поможет им в полной мере проявить свои таланты и способности, а также научит контролировать собственные сильные стороны, иначе неконтролируемая сила может привести к неприятностям.
«В службе в армии можно найти очень много благоприятных моментов для всех знаков зодиака», — подытожил астропсихолог.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости, делая их оборотнями.
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