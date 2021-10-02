Как ключи от дома могут изменить судьбу человека

Народные приметы, порой даже самые необычные, имеют веские основания. Как часто вы теряете ключи или кладете на неподходящее место? Узнайте, что это значит и не повторяйте ошибок.

Что такое ключ? В первую очередь, это средство безопасности. Во-вторых, это открытые врата к счастью. Не зря существует понятие ключика от сердца, подразумевая, что человек делится самым сокровенным, настоящей любовью на века. Поэтому к такому, казалось бы, обычному предмету, столь трепетное отношение.

Потерять ключи

Потерю ключей наши предки считали дурным предзнаменованием, она приравнивалась к потере удачи.

Например, считается, что ключ, пропавший перед важным событием, предвещает крах запланированного. При этом если пропажа не находится, следует быть более внимательным, чтобы спонтанные решения не нанесли еще больший вред.

Кроме того, если потерялись ключи, придется сделать дубликат или, для защиты от воров, приобрести и установить в дверь новый замок.

Найти ключи

Напротив, если вы не потеряли, а нашли на улице или в другом месте ключи, считайте, что вам повезло. Это признак нежданного счастья, везения на работе и в личных делах, получения внезапной премии или выигрыша. Считается, что связка ключей, оказавшаяся в ваших руках, может оградить ваш дом, стать своеобразным оберегом от несчастий. Если же вы обнаружили собственные ключи, такой случай воспринимайте как начало нового этапа в жизни, своеобразного обновления и успеха в новых делах.

Однако есть большая разница в найденных ключах. Некоторые из них могут негативно отразиться на вашей судьбе.

Какие ключи нельзя поднимать?

на перекрестке: такой ключ привлечет беду, на пересечении дорог вещи обычно оставляют с негативными намерениями;

на дне водоема: такое «сокровище» заставит вас терять собственные накопления, деньги будут утекать буквально сквозь пальцы;

ржавые и согнутые ключи, а также обнаруженные ночью: это источник бед и несчастий.

Ключ застрял или завис

Застревание ключа в замке — знак беды или грядущие трудности. Однако, если удалось вызволить ключ из неволи, это значит, что препятствия вы сможете легко и быстро преодолеть.

Просто забытый в замке ключ намекает на то, что перед вами открыты все двери. Ключ, висящий на дереве, означает, что сбудутся ваши самые заветные мечты.

Как правильно хранить ключи

Часто домочадцы оставляют связки на тумбочке в прихожей, такой вариант, особенно когда утром спешишь на работу или учебу, очень удобен.

Однако ключи ни в коем случае не стоит оставлять на столе. Такое отношение к важному предмету, согласно народным приметам, несет в дом раздор, ссоры и обиды.

Самый надежный способ — брать ключи с собой и носить в кармане, из которого они гарантированно не выпадут. У каждого в семье должна быть отдельная связка, а в самом доме под них нужно отвести надежное, желательно красивое место. Необычная ключница не только защитит ваши ключи, но и станет достойным украшением интерьера.

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