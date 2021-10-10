Бегите подальше: онколог предупредил о смертельной опасности дыма от пожаров

Врач рассказал, какими осложнениями чревато нахождение человека вблизи от очага возгорания лесного пожара.

Дым от лесных пожаров может спровоцировать онкозаболевания дыхательной системы. Об этом предупредил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам специалиста, регулярно возникающие лесные пожары несут прямой вред здоровью человека.

«Много людей оказывается в зоне возникновения пожаров. Вдыхают дым, смог, и у них возникает вопрос: может ли это спровоцировать развитие рака легких? Вдыхание различных веществ, которые образуются при горении, могут воздействовать как канцерогены на организм и повышать риск онкологических заболеваний», — считает эксперт.

Канцерогены — это вещества, под влиянием которых может возникнуть онкология. Канцерогенные вещества способны озлокачествить здоровые клетки организма. Под канцерогеном понимают не только химические вещества, но и радиацию, а также ультрафиолетовое облучение и даже вирусы.

Онколог советует обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательной системы (масками и респираторами), если вы оказались в зоне лесных пожаров.

«Это будет обеспечивать механическую защиту от проникновения канцерогенов в дыхательные пути. Но лучше всего, как только вы узнали о возникновении лесного пожара поблизости, уехать подальше от этого места и защитить себя от различных рисков», — рекомендует врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бушующих лесных пожарах, накрывших этим летом Свердловскую область. Так, крупный очаг под Первоуральском спасатели пытались потушить несколько дней. Из-за сильного ветра огонь грозил переброситься на жилые дома деревни Хомутовка. Спасатели, волонтеры и неравнодушные жители гасили огонь ведрами с водой. Всего в МЧС зафиксировали более 50 крупных очагов в регионе общей площадью около четырех тысяч гектаров. Спасатели утверждают, что причины возгорания — жара и человеческий фактор.