Бегите подальше: онколог предупредил о смертельной опасности дыма от пожаров

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Анна Павлова
Эксклюзив 3 501

Онколог Базылев предупредил о риске рака легких из-за дыма от лесных пожаров

Фото, видео: ТАСС / Alvaro Cabrera; 5-tv.ru

Врач рассказал, какими осложнениями чревато нахождение человека вблизи от очага возгорания лесного пожара.

Дым от лесных пожаров может спровоцировать онкозаболевания дыхательной системы. Об этом предупредил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам специалиста, регулярно возникающие лесные пожары несут прямой вред здоровью человека.

«Много людей оказывается в зоне возникновения пожаров. Вдыхают дым, смог, и у них возникает вопрос: может ли это спровоцировать развитие рака легких? Вдыхание различных веществ, которые образуются при горении, могут воздействовать как канцерогены на организм и повышать риск онкологических заболеваний», — считает эксперт.

Канцерогены — это вещества, под влиянием которых может возникнуть онкология. Канцерогенные вещества способны озлокачествить здоровые клетки организма. Под канцерогеном понимают не только химические вещества, но и радиацию, а также ультрафиолетовое облучение и даже вирусы.

Онколог советует обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты дыхательной системы (масками и респираторами), если вы оказались в зоне лесных пожаров.

«Это будет обеспечивать механическую защиту от проникновения канцерогенов в дыхательные пути. Но лучше всего, как только вы узнали о возникновении лесного пожара поблизости, уехать подальше от этого места и защитить себя от различных рисков», — рекомендует врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бушующих лесных пожарах, накрывших этим летом Свердловскую область. Так, крупный очаг под Первоуральском спасатели пытались потушить несколько дней. Из-за сильного ветра огонь грозил переброситься на жилые дома деревни Хомутовка. Спасатели, волонтеры и неравнодушные жители гасили огонь ведрами с водой. Всего в МЧС зафиксировали более 50 крупных очагов в регионе общей площадью около четырех тысяч гектаров. Спасатели утверждают, что причины возгорания — жара и человеческий фактор.

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