Какая чакра является доминирующей у каждого из знаков зодиака?

У каждого из представителей зодиакального круга одна из чакр развита больше других, считают астрологи.

Планеты способны воздействовать на человека своей энергетикой через чакры, уверены астрологи. Именно поэтому каждый знак зодиака имеет свой доминирующий психоэнергетический центр и наделен определенными талантами при их развитии.

Муладхара

Корневая чакра отвечает за физическую силу, целеустремленность, уверенность в себе и способность преодолевать преграды. Этот психоэнергетический центр также дарует привлекательность и уверенность. Именно этими качествами наделены Овны и Скорпионы, которые легко добиваются успехов в жизни.

Свадхистана

Сакральная чакра отвечает за чувственные наслаждения. В ней воплощается радость, привлекательность, любовь. Она наделяет человека большим обаянием. Люди с развитой Свадхистаной обладают высокой самооценкой. Таковыми являются Тельцы и Весы.

Анахата

Сердечная чакра отвечает за любовь — как к окружающим, так и к самому себе, своему телу. Она привлекает в жизнь высшие силы и энергии. У Раков, обладающих тягой к духовности, она развита лучше всего.

Вишуддха

Горловая чакра отвечает за общение и возможность самовыражения. Благодаря ей представители знака Льва способны раскрывать свой творческий потенциал и показывать миру свои возможности.

Аджана

В бровной чакре зарождаются мысли и образы. Аджана отвечает за интуицию и концентрацию, а также за вещие сны и способность видеть будущее. Она заставляет Близнецов и Дев быть обаятельными для окружающих. Данные знаки легко находят полезные знакомства.

Сахасрара

Венечная чакра связывает человека со Вселенной. Когда человек этот активирует энергетический центр, то достигает просветления и осознанности, познает смысл жизни. Благодаря ей Стрельцы и Рыбы излучают положительные вибрации.

Манипура

Чакра солнечного сплетения, ресурсная чакра. В ней зарождается энергия для исполнения планов. Она отвечает за амбиции и силу воли, а также дисциплину и самоконтроль. Козероги и Водолеи, у которых хорошо настроена эта чакра, постоянно испытывают приток вдохновения.

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