ТОП-5 звезд, прославившихся благодаря лишнему весу

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с ожирением — в этот день проводятся мероприятия, напоминающие нам о важности поддержания здорового веса. Однако не все считают лишний вес проблемой — 5-tv.ru вспомнил пять больших во всех смыслах звезд, которым вес не помешал построить успешную карьеру, а даже помог!

Дмитрий «Пухляш» Красилов

Instagram @dimakrasilove

Профессиональный актер и танцор Дмитрий Красилов получил всероссийскую (и даже мировую) известность после того, как снялся в клипе группы Little Big — Uno, подготовленному специально для Евровидения. Но еще до сотрудничества с популярной группой в его копилке были роли в десятке фильмов и участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Сам Пухляш рассказывал, что, хоть и подвергался в детстве буллингу из-за больших форм, никогда не комплексовал из-за веса — Красилов всегда был популярен у девушек, а что еще нужно молодому харизматичному мужчине?

Легендарные толстушки из шоу «Ха-ха, Тушки!»

View this post on Instagram Публикация от Шоу толстушек «Ха-ха, Тушки!» (@hahatushki_show)

Участницы популярного шоу-балета гордятся своим весом — именно телосложение выгодно отличает их от десятков других танцевальных коллективов. Кроме того, вес не мешает девушкам ставить длинные танцевальные номера — дамы зажигают по полной. Коллектив часто приглашают на популярные телешоу — участницы шоу-балета даже сыграли камео в сериале «Зайцев +1».

Лука Сафронов

Instagram @lukasafronovofficial

Музыкант Лука Затравкин-Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, когда-то воевал со своим весом — но теперь они живут в гармонии. Сафронов-младший больше не пытается похудеть «драконовскими методами» — напротив, он специально набирал вес! Молодой человек ценит магию цифр, поэтому какое-то время назад хотел поправиться на несколько килограммов и добраться до отметки 250 на весах. Несмотря на то, что музыкант как-то раз застрял в туалете самолета, проблем с лишним весом он не испытывает и часто выкладывает в своем Instagram-аккаунте фотографии с разными вкусностями.

Alyona Alyona

Instagram @alyona.alyona.official

Рэп- и хип-хоп-исполнительницу очень любят не только в родной Украине — Алена Савраненко получает даже европейские награды за свою музыку. Ее талант неоспорим — сочиненные ей тексты слушаются на одном дыхании. Лишний вес ее, конечно, беспокоит — но исключительно с точки зрения здоровья. Килограммы уже стали виной разрыва отношений с молодым человеком, и худеть для кого-то Савраненко не собирается. Как и Сафронов, она уважает символизм в числах — в прошлом году ей исполнилось 29 лет, и она пообещала своим подписчикам похудеть на 29 килограммов. Но фотографии в Instagram-аккаунте звезды показывают нам, что Alyona Alyona все еще пышна, и все еще великолепна.

Евгений Кулик

Кадр из фильма «Я худею»

Популярный актер востребован в кино — его карьера началась с сериала «Остров», и с тех пор только набирает обороты. Сам Кулик признался, что обожает шутить по поводу собственного веса, иронизировать над самим собой — это весело. Кстати, фигура актера не помешала ему выстроить крепкие отношения с женой — в конце прошлого года у пары родилась дочка.