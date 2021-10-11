Как по поведению животного предугадать приближение болезни или смерти хозяина

С древних времен известно, что, если крысы бегут с корабля, то он обречен. Как грызуны чувствуют опасность, до сих пор доподлинно неизвестно. Зато замечено, что сверхчутьем на опасность, болезни и прочие неприятности обладают не только крысы, но и самые близкие друзья человека из мира животных — кошки и собаки, пишет «АиФ».

Кошек иногда называют «живыми локаторами» за способность предчувствовать беду. К примеру, во время войны было замечено, что перед вражескими авианалетами обычно ласковые мурки начинали шипеть, прятаться от людей и пытаться улизнуть из дома. Увидев в очередной раз странное поведение питомцев, их хозяева отправлялись в бомбоубежище.

Жители сейсмоопасных районов почти поголовно держат дома кошек, так знают, что те «прогнозируют» землетрясения и извержения вулканов точнее специалистов. Считается, что кошки улавливают микросейсмические колебания в земной коре либо чувствуют изменения магнитного поля земли перед извержением вулканов или подземными толчками.

Любой владелец собаки подтвердит, что эти животные не только прекрасно ощущают настроение хозяина, но и наделены способностью предчувствовать угрожающую ему беду. Так, замечено, что четвероногие по незначительному изменению запаха и цвета кожи, а также величины зрачков человека угадывают надвигающийся у него приступ эпилепсии. В Европе и Северной Америке эту способность собак развивают в специальных школах, где их обучают помогать людям, страдающим эпилепсией.

В итоге натренированные собаки не позволяют своим владельцам перед наступлением припадка выходить на проезжую часть, подставляют тело под падающего хозяина, а также сигнализируют ему, что нужно заблаговременно лечь или сесть. Также собак обучают охранять потерявшего сознание хозяина от грабителей.

Известно, что один из таких псов — пудель Сейко не раз спасал жизнь своей хозяйке, уберегая ее от падений на автостраде. Однажды он почуял, что с женщиной случилась беда в ванной и позвал на помощь ее родных, не дав ей утонуть.

Кот по кличке Оскар, в свое время живший в одном из американских домов престарелых, получил зловещее имя умеющего чуять смерть. Обычно дикий и нелюдимый, он неизменно приходил к постели пациента, которому суждено было умереть. По свидетельствам медсестер, Оскар никогда не ошибался.

Предположения о способности животных предчувствовать беду пока не нашли научного обоснования. Однако это не мешает людям доверять «предсказаниям» своих питомцев. К примеру, в 1975 году в Китае эвакуировали население целого города — 90 тысяч человек, обратив внимание на странное поведение обитателей зоопарков и домашних любимцев. И оказалось, что не зря: вскоре город был полностью разрушен семибалльным землетрясением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 49% россиян держат домашних животных и тратят на них ежемесячно 54 миллиарда рублей.