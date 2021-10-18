Выявлена связь между пульсом и смертностью от COVID-19
Исследователи из Великобритании и Италии полагают, что вскоре степень опасности каждого конкретного случая инфицирования коронавирусом будут предсказывать по пульсу.
Фото: depositphotos / juanrvelasco
Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у инфицированных коронавирусом может свидетельствовать о более серьезном риске летального исхода. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и Италии по итогам ряда исследований. Специалисты полагают, что смогут предсказывать исход болезни по пульсу с точностью до 84,5%.
Эксперты определили, что вероятность смерти от последствий COVID-19 можно считать критической, если скорость пульсовой волны превышает 13 метров в секунду. В норме у молодежи и людей средней возрастной группы этот показатель варьируется от 5,5 до 8 метров в секунду. С возрастом или, как выяснилось, при коронавирусе темпы пульсации растут.
Для проверки своей теории ученые проанализировали истории болезни 1671 человека.737 из них были госпитализированы с упомянутым недугом, 184 скончались в течение месяца после того как попали в больницу. Средняя разница скорости пульсовой волны у здорового и инфицированного — 1,89 метров в секунду. Такой же интервал наблюдался у выживших после COVID-19 и не перенесших его.
Исследователи пришли к выводу, что каждый добавляющийся метр в секунду в темпе пульсовой волны повышает риск летального исхода при коронавирусе на 14%, пишут «Известия». Это логично, так как гипертония, в том числе возрастная — один из основных факторов риска в случае инфицирования.
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