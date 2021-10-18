После очередной драки мигрантов в Москве задержаны 23 человека
Среди участников потасовки оказались сотрудники ГБУ «Жилищник».
Фото: ТАСС / Гердо Владимир
В Москве снова произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов. Подробности приводит РЕН ТВ.
По его данным, инцидент произошел на севере столицы в районе Коптево. Мужчины распивали спиртные напитки. Завязался конфликт, закончившийся госпитализацией одного из участников с ножевым ранением.
Известно, что среди участников драки были россияне, в том числе сотрудники ГБУ «Жилищник».
Правоохранители задержали 23 человека, ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом участников драки могут выслать из страны.
Накануне 5-tv сообщал, что в Обнинске в результате драки с участием мигрантов погиб нападающий местного футбольного клуба. Компания спортсменов, отмечая победу в матче, повздорила с группой уроженцев Узбекистана. В драке футболисту нанесли сильный удар в лицо, открылось носовое кровотечение, и пострадавший умер по дороге домой от асфиксии.
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