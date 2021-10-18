После очередной драки мигрантов в Москве задержаны 23 человека

В Москве снова произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов. Подробности приводит РЕН ТВ.

По его данным, инцидент произошел на севере столицы в районе Коптево. Мужчины распивали спиртные напитки. Завязался конфликт, закончившийся госпитализацией одного из участников с ножевым ранением.

Известно, что среди участников драки были россияне, в том числе сотрудники ГБУ «Жилищник».

Правоохранители задержали 23 человека, ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом участников драки могут выслать из страны.

Накануне 5-tv сообщал, что в Обнинске в результате драки с участием мигрантов погиб нападающий местного футбольного клуба. Компания спортсменов, отмечая победу в матче, повздорила с группой уроженцев Узбекистана. В драке футболисту нанесли сильный удар в лицо, открылось носовое кровотечение, и пострадавший умер по дороге домой от асфиксии.