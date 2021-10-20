Как витамин А может омолодить, спасти от рака и избавить от прыщей

Специалист рассказала о полезных свойствах рентола, а также, почему его нельзя выписывать себе самостоятельно.

Витамин А — одно из самых полезных химических веществ. Хоть о нем говорят и мало, в отличие от того же витамина D или С, он помогает укреплять иммунную систему, зрение, полезен для беременных женщин и развития плода. Чем еще хорош этот витамин, «Вечерней Москве» рассказала эксперт, врач-косметолог Лилия Дышлевая.

Она поделилась тем, что согласно данным многих исследований, витамин А уменьшает вероятность возникновения рака — особенно кожи. Также ретинол, иначе говоря, готовый витамин А, способствует профилактике зрения, защищает от различного рода бактерий и выступает как крем для «омоложения».

«Витамин А — неотъемлемая часть здоровья кожи, благодаря чему он включается в комплексное лечение практически всех кожных заболеваний, включая псориаз и акне. При ранах, ожогах и других повреждениях кожного покрова витамин А усиливает регенерацию кожи», — рассказала специалист.

Благодаря своим восстановительным свойствам, витамин А используют в косметических средствах. Он подходит людям с комбинированной кожей, склонной к фотостарению, повышенной инсоляции и возникновению прыщей. В результате действия витамина, кожа омолаживается и обновляется. При этом положительное влияние вещества становится очевидным через полгода применения, но даже после одного месяца пациенты видят качественный результат.

«Витамин А в мире косметологии считается одним из основных витаминов молодости, в первую очередь благодаря тому, что способен замедлять старение и обновлять клетки», — отметила специалист.

Дефицит этого витамина может привести к сухости кожи, ломкости волос и ногтей. Тем не менее в чистом виде его ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно, так как передозировка грозит страшными последствиями. Дозировка назначается врачом индивидуально, исходя из особенностей пациента.

«И это неспроста, ведь у него есть и побочные эффекты, к которым можно отнести сухость кожи, жжение, зуд, раздражение и шелушение», — предупредила косметолог.

Витамин А содержится в красной и черной икре, рыбьем жире, абрикосах, сливах, шиповнике, облепихе, сливочном масле, сырах твердых сортов, яичных желтках, печени. При этом суточная норма для обычного — одна тысяча миллиграммов.

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