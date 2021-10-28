Актеры одной роли, сами загубившие свою карьеру

Не все актеры становятся мировыми звездами. Бывает, что артисты упускают шанс на успех. 5-tv.ru вспомнил актеров одной роли, которые сами загубили свою карьеру.

Уил Уитон

Уила Уитона недолюбливают фанаты сериала «Звездный путь». globallookpress / f84

Уил Уитон родился в семье актрисы и медработника. По словам актера, отец часто срывался на него или полностью игнорировал. Мать тем временем управляла жизнью сына. Мальчик начал сниматься еще в детстве, а в подростковом возрасте получил роль в ставшем культовом сериале «Звездный путь».

По словам Уитона, на момент съемок он не подозревал, насколько успешен окажется этот проект. Он просто делал свою работу. В итоге актер покинул сериал — его персонаж очень не нравился зрителям. Поклонники «Звездного пути» часто критиковали молодого артиста из-за того, что его герой чудным образом постоянно всех спасал. В какой-то момент актер не выдержал агрессии со стороны зрителей и ушел из кино.

Позже актер вернулся в индустрию. Сегодня Уил Уитон работает на телевидении, пишет книги. Самое громкое его появление в кино пришлось на сериал «Теория большого взрыва», где сценаристы обыграли нелюбовь фанатов «Звездного пути» к его герою. Однако о прежнем успехе Уитону мечтать не приходится.

Эдвард Ферлонг

Эдвард Ферлонг погубил карьеру, пристрастившись к наркотикам. globallookpress / a75

Эдвард Ферлонг получил известность после фильма «Терминатор: Судный день». Картина имела бешеный успех и открыла для молодого актера двери в большое кино. Помимо ленты Джеймса Кэмерона, Ферлонг снялся в социальной драме «Американская история X» и «Кладбище домашних животных 2». Затем карьера юного артиста пошла под откос.

В конце 90-х у Ферлонга начались проблемы с алкоголем и наркотиками. Несмотря на пагубное пристрастие, он продолжил сниматься, но новые работы ему успеха не принесли. Из-за своих привычек он упустил роль в третьем «Терминаторе». Сегодня Ферлонг редко появляется в кино.

Дженнифер Грей

Звезда «Грязных танцев» стала менее востребована в кино после пластической операции. globallookpress / Mayer/face to face

Дженнифер Грей родилась в актерской семье. Дочь пошла по стопам родителей. Первое время девушка перебивалась второстепенными ролями, пока не прошла отбор в мелодраму «Грязные танцы». Картина имела невероятный успех у зрителей и принесла молодой актрисе мировую известность.

Дженнифер Грей продолжила сниматься после «Грязных танцев», однако новые работы оказались менее интересны зрителям. Эксперты кино предполагают, что причиной провала актерской карьеры Грей стала пластическая операция. Мол, после нее девушка потеряла свою индивидуальность. Дженнифер по-прежнему снимается в кино и сериалах, но безуспешно.

Сами Насери

Сами Насери отсидел в тюрьме и был избит в московском баре. globallookpress / Yan Maisani

Сами Насери ушел из школы в 16 лет и перебивался случайными заработками. Позже молодой человек попробовал себя в актерстве и решил посвятить этому жизнь. Он несколько лет играл в массовке, пока не познакомился с Люком Бессоном. Их встреча произошла на съемках картины «Леон», где Насери сыграл полицейского.

Бессон пригласил Насери в комедию «Такси». Лента полюбилась зрителям. Актер получил всемирную известность. Однако сегодня режиссеры неохотно приглашают Насери на съемки из-за его буйного нрава. Насери сидел в тюрьме, выплачивал штрафы и был избит в московском баре. Несмотря на проблемы с законом, Сами по-прежнему появляется в кино, но особого успеха новые фильмы не приносят.

Чарли Шин

Чарли Шин потерял много ролей из-за своего буйного нрава. globallookpress / Nicole Kubelka

Чарли Шин снимается с девятилетнего возраста. Повзрослев, артист попал во внимание к Оливеру Стоуну, у которого позже снялся в «Взводе» и «Уолл-стрит». Несмотря на громкие драматические роли, сегодня Шин известен как комедийный актер. Самой яркой его работой считается сериал «Два с половиной человека».

Несмотря на успех телепроекта, Чарли Шину пришлось покинуть шоу. Причиной его ухода стало пристрастие к запрещенным веществам. Пагубная привычка актера тормозила съемки, из-за чего создателям пришлось отказаться от услуг артиста. Чарли по-прежнему снимается в кино, но успеха ему новые ленты не приносят. В 2015-м звезда признался, что болен ВИЧ.