Быть в ресурсе: пять эффективных советов от эмоционального выгорания

Психолог Алена Никольская рассказала, как сделать так, чтобы ваша жизнь была приятна во всех отношениях.

Ресурсное состояние — ощущение внутреннего баланса, когда духовная и физическая энергии находятся в гармонии.

«В ресурсном состоянии мы чувствуем себя уверенно, нам легче добиваться поставленных целей и задач, но в определенные моменты жизни это ощущение уходит», — рассказала психолог Алена Никольская.

Такое происходит, когда мы прекращаем заботиться о себе, трудимся на износ, жизненная сила и энергия утекают. Часто это связано с внутренним выгоранием.

Эксперт сравнила ресурсное состояние с финансовым благополучием. Как мы копим и инвестируем денежные средства, так и ресурсное состояние нужно сначала заработать, накопить, а затем вложить в стоящие перед вами цели и задачи. Как сделать так, чтобы ваша жизнь была приятна во всех отношениях и ваши ресурсы не испарялись, в интервью 5-tv.ru рассказала Алена Никольская.

5 шагов для пребывания в состоянии приятного потока

1. Начинайте свой день (неделю, год) правильно

С вечера подготовьте одежду, которую собираетесь утром надеть;

Продумайте завтрак, чтобы не метаться от холодильника к столу, возможно сделать заготовку, чтобы утром расслабленно, не подгоняя себя, собраться и привести себя в порядок;

Поставьте будильник на чуть более раннее время, чтобы оставить себе любимой дополнительные 5-10 минут.

2. Планируйте дела

Пропишите необходимые пункты плана на день. При этом важно начинать свой день с приятного дела и лишь потом переходить к необходимому. Сделав важное дело, уверена эксперт, вы почувствуете облегчение, благодарность самому себе за приложенные старания.

3. Не забывайте хвалить себя

Говорите, напоминайте себе о достижениях, отмечайте, в каких делах вы особенно преуспели. Если внутренний перфекционизм мешает вам, специалист посоветовала выписывать на бумагу свои самые значительные достижения, все бонусы, которые вы получили за день.

4. Чередуйте сложные задачи с приятными

Если вы постоянно работаете на пределе своих возможностей, то неудивительно, что ваши силы тают. Работа на износ не способствует удержанию ресурса, и по прошествии времени вы начинаете выгорать. Поэтому продумывайте свой день так, чтобы не было аврала: он пожирает ваши ресурсы, и вы оказываетесь в состоянии глубокого стресса.

5. Говорите о себе только позитивное

Это правило применимо как к себе внутренней, так и к той, какой вас видят окружающие, поэтому и в мыслях, и на людях не допускайте разрушительных оценочных суждений.

Если вы склонны ругать себя, выставлять себя в негативном свете, то ваше тело на бессознательном уровне будет стараться вас наказать.

«Надеюсь, что эти советы пригодятся для того, чтобы ваш день и ваша жизнь были приятны во всех отношениях. Начните ими пользоваться прямо сегодня», — призвала в заключение Алена Никольская.

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