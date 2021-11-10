Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

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Алексей Хитров
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В числе лидеров антирейтинга оказались изделия авторитетных производителей.

Эксперты назвали смартфоны с самым высоким уровнем излучения

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения выявила компания Statista. Данные исследования опубликованы в ее Twitter-аккаунте.

Антирейтинг возглавил смартфон Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм. На второй строчке расположился OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм. Замыкает тройку «лидеров» Xiaomi Mi Max 3 с показателем 1,58 ватт на килограмм.

В списке также оказались смартфоны iPhone, HTC и Sony.

Отмечается, что в Германии рекомендуемый уровень излучения составляет 0,6 ватт на килограмм. Почти все перечисленные гаджеты превышают этот показатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сигналах, которые подает смартфон при попытках мошенников украсть личные данные владельца.

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