В октябре Наталья Краснова выпустила книгу «Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся в сказочных дураков», где проанализировала модели поведения женщин в отношениях.

Наталья Краснова — стендап-комик, блогер и писатель. В 2018-м она выпустила книгу «Бывшие», которая стала хитом продаж. Тогда Наталью знали как комедийного блогера, которая высмеивает бьюти-богинь и шутит со сцены об отношениях. По словам Красновой, вести блог она начала, чтобы доказать сыну, что «блогером может стать любой дебил».

Сегодня за жизнью Натальи следят больше двух с половиной миллионов подписчиков (на момент публикации Instagram Натальи Красновой временно заблокирован). 2021-м Краснова снялась в фильме «Дракулов» и выпустила книгу «Принцесса на всю голову. Почему мы влюбляемся в сказочных дураков». В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Наталья рассказала о воспитании детей, навешивании ярлыков, отношениях с бывшими и новой книге.

— Вы явно слышали, что мужчины настороженно относятся к женщинам, которые занимаются стендапом и вообще шутят. Как женщинам с юмором встречаться с мужчинами? Как вы боролись с этим стереотипом?

— Мы все живем в мире стереотипов. Так людям проще: все худые — злые, все брюнетки — суки, все женщины — эмоциональные. Чем узнавать меня, проще заклеймить и сказать, что я злая эмоциональная сука. С этим я никак бороться не хочу. Как и общаться с людьми, которые, не зная меня, выносят свой вердикт относительно моей персоны.

— Существует ли мужской юмор, женский? Как вы считаете, юмор трансформируется со временем? Может быть, девушки начали шутить на большее количество тем?

— По половому признаку юмор не делится. Если я положу перед вами две репризы (одна будет написана женщиной, а вторая — мужчиной), вы не сразу угадаете, где чья. Возможно, вообще не угадаете.

Юмор трансформируется, это естественный процесс. Юмор — это отражение действительности. Посмотрите сколько шуток, мемов и приколов на тему коронавируса. Пять лет назад об этом вообще никто не шутил. А сейчас это актуально. И еще одна причина трансформации юмора — изменение самого комика. То, что было смешно мне в 20 лет, сейчас в 41 год не вызывает у меня ровно никакого интереса, мои приоритеты сменились.

— С чего для вас начался стендап? К какому мнению вы склоняетесь: что стендап — это современный тренд или стендап — это наследник юмористических выступлений Петросяна и Задорнова?

— Когда стендап зарождался, никто не апеллировал к этим фамилиям. Все старались перенять стиль и подачу у зарубежных комиков. Луи Си Кей, Эдди Мерфи, Дейв Шапелл, Тейлор Томлинсон, Джордж Карлин, Дилан Моран, Элен Дедженерес, Эдди Иззард, Джимми Карр, Эмми Шумер, бесконечно можно перечислять. На них мы ориентировались. Не слышала ни разу ни от одного нашего комика фразу: «Для меня кумир — Петросян, хочу научиться шутить, как он!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Краснова (@krasnova_new)

— Вы говорили, что с рождением детей стали паникершей, переживали за них. А сейчас, когда дети уже взрослые, наблюдаете ли вы в себе какие-то изменения?

— Нет. Я осталась собой.

— Вы рассказывали, что ваша мама — учитель, трудоголик. Как вы считаете, это отразилось на вашем воспитании, стремлениях?

— Я вам больше скажу: все, что соприкасалось с вами больше 10 тысяч часов, стало частью вас. Это чуть больше года общения с человеком в режиме нон-стоп. Поэтому старайтесь внимательнее выбирать свое окружение. Окружение влияет на вас. Даже если вы не особо подвержены чужому влиянию.

— В детстве вас контролировали? Не было ли у вас такого, что вы «ударились во все тяжкие», когда школа закончилась?

— Все произошло по сценарию Рапунцель: отсидев в башне родительской гиперопеки 17 лет, я вырвалась на волю и натворила дел.

— Как вы воспитываете детей? Стараетесь их контролировать или предоставляете им свободу?

— Я стараюсь предоставить им контролируемую свободу. То есть, я не говорю им: «Не бегайте, а то колени себе расшибете!» Но я была рядом, когда они бегали. Они падали. И расшибали себе колени. Я сдерживалась и не говорила: «Я же предупреждала!» Я просто наблюдала, как они с ободранными коленями шли в кухню, доставали перекись водорода и обрабатывали свои раны. В этом, наверное, и заключается роль родителей: проследить, чтобы ребенок мог себе помочь в сложной ситуации. А если ребенок не может, научить его.

— Ваша новая книга называется «Принцесса на всю голову». Вы говорили, что в детстве дружила с книгами. Ждали ли принца? В каком возрасте вы поняли, что это бесполезно?

— С людьми мне дружить было сложно, поэтому дружила с книгами. Я не особо компанейским человеком была. Тихой и спокойной девочкой росла. У доски не отвечала, потому что страшно было. Подходила к столу учителя и тихо рассказывала параграф или стих. Лучше на перемене, когда на меня никто не смотрит.

Засматривалась на самых хулиганистых. На спокойных и тихих мальчиков даже не смотрела. Все ждала, что придет хулиган и заберет меня в прекрасный замуж. Ну, если честно, так все и произошло.

— Чувствуете ли вы, что сами прошли путь от условной принцессы до самодостаточной женщины?

— Нет. Вы очень сильно заблуждаетесь, если думаете, что возможно вдруг излечиться от всех своих синдромов и стать сверхчеловеком. Если вы полагаете, что существует какая-то волшебная книга, которая вас избавит от вашего жизненного сценария, я могу вас сразу разочаровать. Таких книг нет.

@yakrasnova Ни одна одиночка мне не написала ничего обидного вчера, зато несколько замужних возмутились: «14 февраля это не праздник, нечего всех поздравлять!» ♬ оригинальный звук — Краснова

— Как вы считаете, нужно ли девочкам читать сказки и если да, то как воспринимать? Например, Кира Найтли запретила дочери смотреть диснеевские мультики. Правильно ли это, по вашему мнению?

— Давайте вообще детям запретим все! Посадим свою дочу любимую в башню, будем чесать ей волосы и петь песню. А когда она подрастет и захочет выйти во внешний мир, мы ей скажем: «Нет! Там слишком опасно! Сиди в башне!»

Вы лучше общайтесь со своим ребенком, так пользы больше. Просмотрели кино, поинтересуйтесь, что самое интересное для ребенка было в фильме. Так можно «держать руку на пульсе», а не «пережимать артерию» в попытках защитить своего ребенка.

— На старте блога вы придумали пародийный образ «бьюти-блогера». Сейчас среди ваших персонажей есть еще и таролог, но блог — это больше про вас. Вы переключились с персонажей на себя или всегда транслировали свои мысли?

— Естественно, я транслирую свои мысли, используя все доступные мне способы и методы.

— Какую обратную связь от подписчиков вы цените больше: положительную? Или вам больше по душе критика?

— Поскольку я нарцисс, критика меня просто убивает. Любая, конструктивная тоже. Тем более — неконструктивная. Например, один написал: «Таких, как Краснова, надо сжигать в печах пачками!» Тут два варианта. Первый: он хороший человек, просто не понимает, что пишет, дурачок. Второе: он плохой человек, желает мне зла. Мне среди подписчиков не нужны ни дураки, ни злые люди. Поэтому нет смысла даже выяснять мотивы, которые сподвигли его на написание этого эпистолярного шедевра, он отправляется прямиком в бан.

Фото предоставлено Натальей Красновой

— У вас много поклонниц-женщин. А было ли такое, что мужчины благодарили за то, что вы обращаете внимание на проблемы в отношениях?

— Да. На презентациях книг чаще, чем на стендапах. За минутные ролики из машины чаще, чем за бьютиблог.

— Когда вы написали книгу «Бывшие», то ожидали такой резонанс?

— Нет. Не ожидала.

— Как бывшие отнеслись к книге? Не предъявляли ли претензии?

— Я не слежу за своими бывшими. Понятия не имею, как они к чему-то отнеслись. Живы ли они вообще.

— Вы не общаетесь с бывшими? Не разделяете точку зрения, что когда-то вы были близкими людьми?

— Когда-то мы были близкими, потом стали далекими. Это жизнь. Я вот помню, что когда-то у нас не было средства для мытья посуды, и я оттирала жир с тарелок при помощи соды. Я раньше без соды не могла. А сейчас могу. Я соду уже лет 20 как не покупаю. Мне она не нужна. Я бы и не вспомнила про нее, если бы вы вопрос не задали.

— Как дети реагировали раньше и как реагируют сейчас на появление мужчин в вашей семье? Не было ли такого, что они вас «делили» с мужчиной?

— Мужчин? Сколько, по-вашему, мужчин было в моем доме после развода? Сто?

— Вы говорили, что хорошо относитесь к гостевому браку. Сейчас у вас гостевой брак? Для вас этот принцип важнее, чем традиционный брак с сожительством?

— Я говорила, что я хорошо отношусь к любым отношениям, где людям комфортно и хорошо. Какая разница, спят они в одной кровати или в соседних спальнях, если оба счастливы в таком распорядке?

— В этом году вы снялись в фильме «Дракулов». Как вы себя чувствовали на съемочной площадке? Будете ли продолжать?

— На съемочной площадке было интересно и, если честно, тяжело. Съемочный день длился обычно всю ночь: в 21:00 тебя гримируют, переодевают, и до 6:00 ты скачешь, как сайгак, в декорациях. Хороший опыт.

Я стала больше уважать работу актеров. Не таких «пришлых» людей, как я, а настоящих актеров. Чтобы продолжать сниматься в фильмах, нужно пройти обучение актерскому мастерству.

— Не боитесь ли вы, что кто-то скажет: «Краснова надоела, она везде»?

— Я недавно от одного хорошего человека с федерального канала услышала такую фразу: «Есть у тебя, Краснова, плохое качество. Ты боишься ********* (достать — Прим. ред.) людей. А сегодня, если хочешь стать звездой, людей надо конкретно ******* (достать — Прим. ред.)».

— Вы занимаетесь писательством, блогом, стендапом, музыкой. Как все совмещаете?

— Я просто пишу тексты. Это все, что я делаю в творческом плане.

— Вы предпочитаете, чтобы вас не причисляли к какой-то профессии. Как бороться с ярлыками, как в жизни, так и в работе?

— Итак, мы вернулись к тому, с чего начинали. Никак не бороться. Люди все равно навешают на тебя ярлыки. Людям так проще. Красивая женщина? Значит, тупая. Красивая и умная? Значит, гулящая. Красивая, умная и верная? Значит, надувная. Тратить свое время на борьбу с недалекими людьми бессмысленно. Я лучше это время потрачу на свою семью.