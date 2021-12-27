Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь

Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 323 062

Врач Юрий Конев посоветовал при высокой ЧСС не пытаться самостоятельно ее снизить. Необходимо обратиться к специалисту.

Фото, видео: depositphotos / juanrvelasco; 5-tv.ru

Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, сколько ударов в минуту — норма пульса у человека, а когда надо срочно вызывать скорую помощь. По его словам, если пульс составляет более 90 ударов в минуту и в течение получаса-часа не снижается, это повод заподозрить у себя серьезные проблемы с сердцем.

Основных причин учащенного сердцебиения и тахикардии множество и зависят они от возраста пациента. Для молодых высокая ЧСС, вероятней всего, связана с регуляцией нервной системы. В пожилом возрасте причина относится к нарушению деятельности сердца.

Когда ЧСС выше 90 ударов в минуту, к примеру, при ходьбе, беге, различных физических нагрузках, а в спокойном состоянии снижается, нет никакого повода волноваться. Однако если этого не происходит, серьезный повод срочно обратиться к врачу.

«Если выше 90, не нужно самостоятельно лечить сердце. Если в состоянии покоя пульс не успокаивается в течение получаса-часа, это показатель того, что все-таки у вас есть тахикардия. А причину тахикардии может оценить только врач. И точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — объяснил кардиолог в интервью 5-tv.ru.

Для тренировки сердечно-сосудистой системы, врач рекомендует меньше ездить на машине и больше двигаться. В день необходимо проходить не менее 10 тысяч шагов. Также плавание в бассейне и физические нагрузки способствуют выносливости сердца.

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