Сын госпитализированного Градского ответил на вопрос о самочувствии отца

Сын музыканта Александра Градского, о госпитализации которого стало известно ранее, не нашел в себе сил рассказать подробности о состоянии отца.

«Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините», — ответил Даниил Градский на вопрос корреспондента 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что певец, композитор и поэт Александр Градский, находясь дома, внезапно почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. По предварительной информации, сейчас он без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

23 ноября Градский жаловался на плохое самочувствие во время шоу «Голос», где он выступает в качестве наставника. Музыканту несколько раз вызывали врачей.

В сентябре ряд источников сообщил, что Градский экстренно доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией, которая спровоцировала у него 70% поражения легких. Тогда сам Градский прокомментировал 5-tv.ru информацию о своем состоянии, назвав ее «чушью».