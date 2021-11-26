Сын госпитализированного Градского ответил на вопрос о самочувствии отца
Ранее сообщалось, что музыканта экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru
Сын музыканта Александра Градского, о госпитализации которого стало известно ранее, не нашел в себе сил рассказать подробности о состоянии отца.
«Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините», — ответил Даниил Градский на вопрос корреспондента 5-tv.ru.
Ранее стало известно, что певец, композитор и поэт Александр Градский, находясь дома, внезапно почувствовал себя плохо. Его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. По предварительной информации, сейчас он без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.
23 ноября Градский жаловался на плохое самочувствие во время шоу «Голос», где он выступает в качестве наставника. Музыканту несколько раз вызывали врачей.
В сентябре ряд источников сообщил, что Градский экстренно доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией, которая спровоцировала у него 70% поражения легких. Тогда сам Градский прокомментировал 5-tv.ru информацию о своем состоянии, назвав ее «чушью».
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