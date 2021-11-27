Дима Билан не сдержал слез, узнав о госпитализации Александра Градского

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Виктория Андреева
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У 72-летнего шоумена подозревают инсульт. Молодой певец всерьез боится за жизнь пожилого коллеги.

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Знаменитый певец Дима Билан признался, что не сдержал слез, узнав об экстренной госпитализации своего коллеги, народного артиста России Александра Градского. Молодой музыкант записал несколько видео для Instagram, в которых признался: его нервы не выдержат, если 72-летнего шоумена вдруг не станет.

На видео Билан предстает совсем не таким, каким на сцене его привыкли видеть фанаты. Певец отметил: виной всему — три бессонные ночи, постоянные съемки и выступление, алкоголь и… Градский. Слегший в больницу с подозрением на инсульт поэт-песенник «добил» кумира миллионов. 

«Градский, инсульт, знаете как это грустно? Я только двух человек терял. Не дай бог, чтобы он не выздоровел. Пожалуйста, пусть будет здоров, умоляю!» — обращался к Вселенной Дима Билан.

Музыкант попросил прощения у всех, кто не был готов застать его врасплох. Между тем, Билан отметил, что он такой «простой человек», как все вокруг, и имеет право демонстрировать чувства.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокомментировать состояние госпитализированного Александра Градского не смог даже его родной сын. Даниил был в шоке от того, что отца без сознания поместили в отделение реанимации. До этого дня шоумен ни на что не жаловался и даже участвовал в телевизионных проектах.

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