Игорь Крутой: Градский мечтал спеть на свадьбе своих детей и увидеть их счастье
Композитор Игорь Крутой рассказал о мечте Градского спеть на свадьбе детей
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Sergeev, Anatoly Lomokhov; YouTube/ Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД;5-tv.ru
Певец попал в больницу с подозрением на инсульт. Через два дня он умер, как выяснил 5-tv.ru, от инфаркта головного мозга.
Композитор Игорь Крутой прокомментировал новость о смерти музыканта и поэта Александра Градского. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он признался, что искренне скорбит в связи с печальной вестью и отметил — мэтр заслужил любовь всей страны своим талантом.
«Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания — он был достаточно категоричен, но его талант закрывал все эти вещи, и к нему было огромное уважение и любовь всей страны, начиная с фильма „Романс о влюбленных“ и заканчивая его последними посиделками в жюри „Голоса“», — считает он.
Крутого особенно печалит, что у легенды отечественной эстрады остались маленькие дети, ради которых он мог бы жить и творить еще ни один год.
«Жаль даже из-за того факта, что ушел человек, у которого маленькие дети. Он, конечно, „поднял“ бы их, и мечтал „поднять“ их, и на свадьбе их спеть, и увидеть их счастье… Но не суждено было, потому что, я так понимаю. Последствия коронавируса все равно ударили по сердцу, давление…» — добавил он.
По словам Крутого, Градский в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, но уходить он точно не собирался. Однако побороть недуг ему было не под силу.
«Я уже видел в жюри „Голоса“… Он выглядел уже… Нездоровым. Я думаю, его уже „доставали“ последствия коронавируса, но он держался. Он не собирался уходить, собирался жить, жить, творить, преподавать, театр свой создавать <…> У него было много планов, но им не суждено было сбыться», — заключил композитор.
Мультиинструменталист Градский скончался ночью 28 ноября в 02:10. Последние два дня он провел к клинике, где врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. За пару дней до этого его госпитализировали с подозрением на инсульт. По дороге в больницу Градский терял сознание. Причиной смерти, как выяснил 5-tv.ru, стал инфаркт головного мозга.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Дидюля выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского.
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