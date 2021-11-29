Детство в нищете и ругательства со сцены: как Градский стал патриархом рок-музыки

Александра Градского, скорее всего, похоронят на Кузьминском кладбище в Москве — рядом с могилами его родителей. Однако официально родственники музыканта это пока не подтвердили. Легенда советской и российской музыки ушел из жизни на 73-м году жизни.

Причиной смерти называют инсульт на фоне осложнений после коронавируса. Соболезнования родным музыканта выразил Владимир Путин. О человеке, который считался символом целой эпохи, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина.

Молодой музыкант Александр Градский, встретившись с Александрой Пахмутовой, попросил у композитора партитуру и предложил изменить третий куплен, сделав его выше! Смело, но Градский спел. И дело не только в диапазоне в три октавы, а в том, что чувствовал, как надо спеть.

«Музыка, под которой стоит моя фамилия, я должен за нее как-то отвечать. Чем разнообразнее будет то, что я знаю, тем разнообразнее будет то, что я делаю», — говорил маэстро при жизни.

На этих кадрах Александру Градскому нет еще и 30 лет, он уже мультиинструменталист и рокер: темные очки под Джона Леннона и лирическая песня. На радио сначала ее брать отказались — у Градского слишком длинные волосы. Да и в телеэфире она прозвучала всего пять раз. Но этого хватило, чтобы попасть в сердце и стать гимном молодости, гимном всех рожденных в СССР. Голос Александра Градского — который был еще и композитором — звучит в кино и даже в мультфильмах.

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Александр Градский родился в простой семье, в городе Копейск Челябинской области. Жили бедно: комната восемь квадратных метров в подвале — там Саша учился играть на скрипке. Но на втором курсе Гнесинки понял, что будет петь. Пели рок на русском, но не только это казалось революционным — смысл песен тоже.

«Громко оралась „нынче муха ЦК“, затем делалась пауза, „Туха“ — все мы знаем, что „туха“ по-еврейски значит „Задница“. Это казалось нереальным протестом в 1967 году», — рассказывал композитор.

Через четыре года Александр Градский ушел в сольное плаванье, навсегда закрепив за собой звание патриарха рок-музыки. Но сам уже не видел музыкальных жанров. Александр Градский мог собрать Карнеги-холл, а мог выйти на сцену Большого театра — всегда на его концертах были полные залы. В последние годы все силы отдавал собственному театру «Градский холл».

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А зрители заново открыли его как наставника в музыкальном шоу, где он трудился до последних дней, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. И молодым музыкантам советовал не просто петь, а думать: как подать смысл песни. И сам смог доказать, что петь с душой, значит навсегда остаться в сердцах слушателей.