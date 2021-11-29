Все или ничего: какое наследство Градского получит его последняя избранница?

39-летняя Марина Коташенко родила маэстро двоих детей, но женой так и не стала. Отказ от свадьбы может обернуться проблемой?

В ночь на 28 ноября скончался знаменитый певец, поэт и композитор Александр Градский. Коллеги, друзья и товарищи выражают глубокие соболезнования семье почившего и, в первую очередь, любимой женщине гения — 39-летней актрисе Марине Коташенко. Есть мнение, что она может находиться сейчас в сложном положении: родила двоих детей музыканту, а законной супругой так и не стала. Такое мнение, например, высказала популярный блогер Лена Миро.

За разъяснениями 5-tv.ru обратился к звездному адвокату Сергею Жорину. Что ждет возлюбленную мэтра в скором будущем и с чем она может остаться?

Преграды и сплошные «но»

Как бы сильно не трогала душу смерть человека, вопрос наследства обсуждали, обсуждают и будут обсуждать всегда. Ведь это — стабильность и уверенность в завтрашнем дне для тех, кто был близок с покойным.

Марина Коташенко, по словам самого Александра Градского, была его сильной и настоящей любовью. Но к сожалению, эти отношения так и остались на уровне «сожителей», а значит, актриса без завещания ни на что не может претендовать.

«Если брак не был зарегистрирован официально в установленном законом порядке, то каких-либо прав и обязанностей между сожителями не возникает. Один не является наследником другого, не может быть раздела имущества, поскольку проживание в незарегистрированном браке не порождает совместно нажитое имущество. Если возлюбленная не была прописана в завещании, то никаким наследником она, конечно же, не будет», — заметил юрист.

Жорин уточнил, что в некоторых странах веским основанием для получения наследства покойного или раздела имущества, например, при расставании является сам факт долгого совместного проживания. Поскольку в России такой практики не существует, то Коташенко фактически никто для умершего Градского.

А как же дети?

Звездный адвокат отметил, что дети, рожденные Мариной Коташенко Александру Градскому находятся в куда более выгодном положении. Так, вне зависимости от существования завещания, наследники имеют полное право получить часть денег и иных ценностей гения. Однако есть несколько нюансов, которые важно учесть:

если умерший не успел оформить завещание, в котором бы были указаны дети от любимой женщины, все имущество распределяется между ними в равных долях — возраст рожденных не имеет значение;

если умерший составил завещание, но не упомянул в нем несовершеннолетних детей, а оставил все только взрослым детям, то первые имеют право на наследство, но в части обязательной доли.

Обязательная доля — половина от того, что полагалось бы несовершеннолетним наследникам первой очереди, будь они упомянуты в завещании умершего родителя.

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Нюансы в завещании

Сергей Жорин не сомневается: Александр Градский был очень мудрым человеком, поэтому наверняка позаботился и о рожденных в предыдущих отношениях детях — Данииле и Марии, и о двух последних малышах — Александре и Иване, и о самой Коташенко. Разница в возрасте между мэтром и актрисой была почти 33 года — вряд ли ему было безразлично будущее красавицы.

«Это очень популярный формат, когда пары, в которых есть серьезные возрастные либо какие-то другие различия, в случае рождения ребенка сразу приобретают либо передают имущество в собственность ребенка, чтобы какие-то жизненные риски не могли негативно сказаться на тех, кому мы должны в силу рождения», — сказал юрист.

Как бы то ни было, Жорин посоветовал всем российским гражданам тщательно заботиться о своем наследстве и с молодости думать, кому его оставить.

Завещание, по мнению адвоката, стоит составлять как только появилось что-то очень ценное. Например, квартира или дом. Даже если человеку будет 20 лет. Со временем что-то может измениться, документ реально переоформить, внеся коррективы, зато в случае неожиданной гибели близкие люди будут спокойны.

«Как писал Булгаков: „Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен!“ Завещание нужно писать тогда, когда есть что завещать и когда есть риск того, что наследники могут переругаться. Заботиться о своих родственниках нужно всегда. Завещать нужно даже тогда, когда вы не собираетесь умирать. А умирать не собирается никто», — констатировал Сергей Жорин.

А в заключение добавил: боятся того, что завещание потеряется или кто-то его спрячет, не нужно. В России существует единая база, где хранятся подобные документы — «Наследство без границ». Любой нотариус в любой точке страны может обратиться к ней по запросу клиента и уточнить детали. Прим этом в идеале наследодатель должен указать в завещании «исполнителя» или «душеприказчика», который в случае чего объяснит родным и близким, что имел в виду при составлении акта умерший и почему распределил имущество так, а не иначе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и когда состоится церемония прощания с народным артистом России Александром Градским.