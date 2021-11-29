Таролог объяснила любовь Градского к черному цвету: «Не хотел, чтобы лезли в душу»
Знаменитого певца и композитора не стало в ночь на 28 ноября. Выдающийся артист умер вскоре после своего 72-го дня рождения.
Фото, видео: globallookpress / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Народный артист России, выдающийся певец и композитор Александр Градский так скоропостижно скончался, что даже самые близкие люди не были к этому готовы. Никаких предвестников трагедии — только экстренная госпитализация, реанимация и почти мгновенная смерть. Мог ли маэстро напророчить себе печальную участь и при чем тут его любовь к черному цвету? На все вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответила таролог Марианна Абравитова.
Черный цвет — эмблема печали?
Если внимательно изучить стиль и образ жизни Градского, можно заметить интересную деталь: он действительно всегда облачался в черное за очень редким исключением. Темного цвета было все: одежда, обувь и даже аксессуары. Кто-то скажет: «Черный цвет — эмблема печали и скорби». Однако профессиональный эзотерик считает иначе.
«Черный цвет здесь совершенно не при чем, наоборот, он за этим цветом прятался», — неожиданно заявила Абравитова.
Эксперт пояснила, что потусторонние, темные силы не окажут на человека в черном большего влияния, чем на гражданина, любящего белый цвет. Мало того, что во многих странах в черные одежды облачаются на праздники, так этот же цвет помогает защититься от негативного воздействия извне.
«С одной стороны, он был открытый для людей, очень добрый, помогающий, очень много давал людям. С другой стороны, он не хотел, чтобы лезли к нему в душу. Черным цветом он старался прикрыться и не воспринимал его как трагический», — уточнила Марианна Абравитова.
Сделав расклад на картах таро, эзотерик выяснила, что Александр Градский ушел из реального мира в потусторонний в свое время. Он прожил довольно долго, успев совершить все, что задумал. Гений оставил миру большое культурное наследие, за что важно быть благодарными. Конечно, смерть маэстро для близких людей и фанатов — большое горе. Но иной участи в конце концов не удостоится никто.
«Карты говорят, что по судьбе ему настало время перехода в иную реальность. Все случилось, даже если бы он носил красный цвет, белый или желтый. Это время его выхода из нашей реальности и перехода в следующую. Это судьба», — констатировала таролог.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему может нарушить последнюю волю Александра Градского.
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