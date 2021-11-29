Надеялась на чудо: что стало с любимой женщиной Градского после его смерти

39-летняя актриса Марина Коташенко осталась одна с маленькими детьми. Близкие не представляют, как селебрити переживет трагедию.

Скоропостижная кончина певца и композитора Александра Градского стала огромным потрясением не только для друзей, товарищей, коллег и фанатов, но в первую очередь для любимой женщины гения — актрисы Марины Коташенко. Молодая женщина осталась одна с двумя детьми маэстро на руках. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru светская львица Анна Калашникова рассказала, в каком состоянии сейчас находится вдова.

По словам звезды, Коташенко, как и вся страна, до последнего надеялась увидеть любимого в добром здравии. Калашникова заметила, что в роду Александра Градского очень много долгожителей, поэтому о плохом никто не думал.

«На самом деле, ей (Марине — Прим. ред.) сейчас очень тяжело, она убита горем. Никто не верил, что такая ситуация произойдет. Все верили, что он тоже будет жить долго и счастливо. Ей сейчас очень тяжело, потому что и дети на руках остались. Нужна помощь, поддержка», — с прискорбием констатировала Анна.

Собеседница 5-tv.ru отметила, что, по слухам, заботливый Градский грамотно распределил всю собственность между своей последней избранницей и двумя общими малолетними детьми, а также между взрослыми детьми от предыдущих отношений.

«Насколько я знаю, Александр составил завещание. По идее, все должно быть распределено грамотно. (У Марины — Прим. ред.) никаких финансовых потрясений, по крайней мере в ближайшее время, не должно быть», — уточнила Калашникова.

Звезда призналась, что не так давно потеряла близкого друга, поэтому новость о смерти Александра Градского стала для нее еще одним ударом. Анна Калашникова не представляет, как те же участники шоу «Голос», где маэстро был наставником, переживут трагедию. Бизнесвумен считает кончину музыканта невосполнимой утратой.

«Никто не мог поверить в это… Всем казалось, что Александр — это непоколебимый столб. На нем все как-то держалось…» — заключила бизнесвумен.

Народный артист России Александр Градский скоропостижно умер в больнице в ночь на 28 ноября. Маэстро было 72 года. Ранее 5-tv.ru назвал точную причину трагедии.