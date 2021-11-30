Борьба за корону Британской империи: кто унаследует престол после Елизаветы II

Не стихает интерес к самой известной монаршей особе Елизавете II. В настоящее время именно дочь короля Георга VI считается самым долгоправящим — стаж на престоле составляет 69 лет — и старейшим монархом за всю британскую историю. Кроме того, у нее особый рекорд среди сильных мира сего: королева правит дольше всех и при этом является старейшим главой государства на Земле.

Сейчас иконе британского стиля — 95 лет, и в СМИ стала просачиваться информация от инсайдеров, что со здоровьем Ее Величества не все в порядке: у Елизаветы II заподозрили лейкемию, онкологическое заболевание крови. В связи с новыми обстоятельствами многие потянулись свериться со списком преемников британского престола, очередность которых регулируется особым порядком наследования.

Официально и изначально, уже более 300 лет, право на престол существует только у потомков герцогини Софии Ганноверской, матери короля Георга I. Ряд условий подразумевает, что наследник должен быть рожден в законном браке, быть старшим сыном предыдущего монарха, а также исповедовать протестантизм. Под эти критерии подходят мужчины, обозначенные в списке под номерами.

На данный момент, согласно королевскому рейтингу, в игру престолов имеют право вступить два основных претендента — кровных родственника, между которыми, по словам эксперта, развернулись нешуточные баталии: одного поддерживают жители Великобритании, другой делает все, чтобы улучшить свой имидж. Шансы отца и сына на корону специально для 5-tv.ru оценил эксперт по эзотерике Андрей Харрис, прибегнув к редким черным карты одного из тайных обществ, поскольку только они, по его мнению, обладают знаниями о тайной игре тронов.

Номер № 1

Принц Чарльз (принц Уэльский), 73 года — старший сын королевы Елизаветы II

Первому номеру выпали всего две карты — «Колесница» и «Четверка жезлов», последняя издревле считается одной из главных карт, символизирующих наследство, общий дом, замок, королевство и передачу власти.

«Карта „Четверка жезлов“ дает практически 100-процентную гарантию того, что именно принц Чарльз займет место нового короля, а карта „Колесница“ открывает перед ним все дороги», — предрек экстрасенс, причем это судьбоносное для империи событие должно произойти достаточно скоро.

Номер № 2

Принц Уильям (герцог Кембриджский), 39 лет — старший сын принца Чарльза

На долю первенца принцессы Дианы и принца Чарльза выпало больше магических карт, и на первом плане проявилась «Королева мечей».

«Королева мечей» — знак властной женщины, выступающая против того или иного решения. Можно утверждать, что королева против Уильяма», — заявил эзотерик.

Выпавшие следом карты, по словам эксперта, не оставляют шансов внуку Елизаветы II.

Карта «Король мечей» означает, что и отец, принц Чарльз, тоже против кандидатуры Уильяма. Окончательный вердикт выносит сочетание карты «Дьявола» и карты «Пентакль», последняя способствует воплощению финансовых планов, постоянному их притоку и правильному расходованию денежных средств. Это знак того, что в закулисье главным мотивом остаются финансовые обстоятельства, определенная стабильность — материальная, земная, государственная.

«Считается, если Уильям станет наследником, то финансовая стабильность может порушиться. Поэтому, с большей долей вероятности, именно Чарльз станет следующим королем», — резюмировал провидец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от короны на церемонию передачи власти острову-государству Барбадос прибыл «главный миротворец и транжира владений» принц Чарльз.