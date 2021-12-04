Падчерица Урганта выложила обнаженное фото после смерти его бабушки

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантное фото через день после смерти его бабушки, актрисы Нины Ургант. Девушка, которая недавно преобразилась, окрасив волосы и брови в ярко-розовый цвет, предстала перед подписчиками в меховой белой шапке и белых же унтах с помпонами от Dior, больше на ней ничего не было.

Стиль и образ жизни дочери супруги ведущего Натальи Кикнадзе не раз активно обсуждались в прессе и социальных сетях. Эрика всегда на острие моды, она любит дерзкие наряды и часто публикует провокационные фото, например, с задранной юбкой на эскалаторе или в совершенно прозрачном платье на прогулке. Оживленную реакцию вызвало также известие, что девушка встречается с афроамериканцем. Ургант не мог обойти сплетни стороной и высмеял узкие взгляды публики в своем шоу, защитив Эрику от нападок.

Instagram @e_ttg

По словам телеведущего, девушка давно называет его папой, и ее он также считает дочкой. Познакомились они, когда Эрике было пять лет, девочка взяла маминого одноклассника за руку и с тех пор, как писал однажды Ургант в соцсетях, не отпускает.

Актриса Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. На ее счету звания народной артистки РСФСР, она также является лауреатом Государственной премии СССР. Известна широкому зрителю по картинам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и другим, также играла в театре. Иван Ургант бабушку обожал и часто вспоминал связанные с ней трогательные моменты из детства.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью телеведущего, в котором он рассказал о Нине Николаевне — харизматичной, до предела честной и бесконечно любимой.