Падчерица Урганта выложила обнаженное фото после смерти его бабушки

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Рита Цветкова
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Дочь супруги телеведущего Натальи Кикнадзе Эрика живет в Америке. Яркий и дерзкий стиль жизни девушки не раз становился предметом бурных обсуждений.

Падчерица Урганта выложила обнаженное фото после смерти его бабушки

Фото: Instagram @urgantcom

Тема:
Умерла Нина Ургант

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика опубликовала пикантное фото через день после смерти его бабушки, актрисы Нины Ургант. Девушка, которая недавно преобразилась, окрасив волосы и брови в ярко-розовый цвет, предстала перед подписчиками в меховой белой шапке и белых же унтах с помпонами от Dior, больше на ней ничего не было.

Стиль и образ жизни дочери супруги ведущего Натальи Кикнадзе не раз активно обсуждались в прессе и социальных сетях. Эрика всегда на острие моды, она любит дерзкие наряды и часто публикует провокационные фото, например, с задранной юбкой на эскалаторе или в совершенно прозрачном платье на прогулке. Оживленную реакцию вызвало также известие, что девушка встречается с афроамериканцем. Ургант не мог обойти сплетни стороной и высмеял узкие взгляды публики в своем шоу, защитив Эрику от нападок.

Instagram @e_ttg

По словам телеведущего, девушка давно называет его папой, и ее он также считает дочкой. Познакомились они, когда Эрике было пять лет, девочка взяла маминого одноклассника за руку и с тех пор, как писал однажды Ургант в соцсетях, не отпускает.

Актриса Нина Ургант скончалась 3 декабря на 93-м году жизни. На ее счету звания народной артистки РСФСР, она также является лауреатом Государственной премии СССР. Известна широкому зрителю по картинам «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина» и другим, также играла в театре. Иван Ургант бабушку обожал и часто вспоминал связанные с ней трогательные моменты из детства.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью телеведущего, в котором он рассказал о Нине Николаевне — харизматичной, до предела честной и бесконечно любимой.

Тема:
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