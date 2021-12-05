Чудо над Магаданом: хроника спасения самолета S7 и комментарии пилотов

В четверг, 2 ноября, в небе над Магаданом едва не произошла трагедия. Пассажирский самолет вылетел с местного аэродрома в Новосибирск и уже через несколько минут подал сигнал бедствия.

Дело в том, что во время набора высоты аэробус резко покрылся льдом. Он стал неуправляемым. Летчики, ценой невероятных усилий, фактически спасли 200 пассажиров. Через пару часов они сели в Иркутске, никто не пострадал.

Сейчас специалисты выясняют, почему это произошло, а люди, оказавшиеся борту, от души благодарят экипаж. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин расскажет о профессионализме пилотов, которые не растерялись в критической ситуации и выполнили свою работу «на отлично».

Полина, Андрей и Екатерина — пассажиры того самого рейса 5220 «Магадан — Новосибирск». Вместе летели на Международный форум «Мы вместе». Добирались с пересадкой, только случилась она не в Новосибирске, как планировалось, а в Иркутске. Через несколько минут после взлета началась сильнейшая болтанка. Порой казалось, что самолет упадет.

«Начало трясти, самолет кидало вправо-влево. Было видно по людям, что стало напряженнее, нам ничего не говорили. Был шум от самолета от двигателя», — вспоминает Полина Рыбалко.

«Я помню прекрасно момент, стюардесса объявляла про программу дежурную фразу и осеклась, началось движение самолета, нехарактерное для турбулентности», — поделился Андрей Никитин.

Что на самом деле происходило на борту самолета, можно понять из переговоров экипажа с диспетчерами. Сигнал бедствия летчики подали через несколько минут после взлета. Высота — три тысячи метров, лайнер неожиданно начинает резко снижаться — до полутора тысяч. Вроде бы ситуацию удалось стабилизировать, снова набор высоты, но потом — все по новой.

Диспетчер подсказывает пилотам минимальную безопасную высоту и о вершинах гор справа по курсу. Экипаж дважды пытается зайти на посадку, но безуспешно. Автопилот отключен, а приборы, как затем выяснится, дают неверные данные о скорости, крене и тангаже. Летчики ведут лайнер вручную. И этим, как позже станет понятно, спасли жизни 200 человек. Им удается дотянуть до Иркутска.

«Он два раза у них сваливался. Они наращивали скорость, скорость падения была 80 м/с, это сумасшедшая скорость, это большие перегрузки чувствовали пассажиры. Ребята работали с первой секунды, они все понимали. Обледенение было не только крыльев, но всего корпуса», — объясняет заслуженный летчик РФ Вадим Базыкин.

За штурвалом находились опытные пилоты — Михаил Кулагин и Олег Балабанов. По записям переговоров можно понять, как они волнуются, но продолжают удерживать Airbus. Пока идет проверка, рассказывать о своих действиях они отказываются.

Более разговорчива стюардесса Анастасия Дацюк. Она в красках описывает тот ад на борту, который, по ее словам, начался на седьмой минуте полета.

В авиакомпании не исключают, что всему виной могли стать нарушения в аэропорту Магадана при антиобледенительной обработке самолета — зимой это обязательная процедура перед вылетом. Есть даже версия, что вместо необходимой жидкости борт якобы облили обычной автомобильной омывайкой. Один из пассажиров снял этот процесс подготовки ко взлету.

Противообледенительная жидкость — это вода, смешанная с основным раствором глиголя. Именно он не дает самолету обледенеть при температуре до минус 60 градусов. Иначе лайнер покрывается слоем наледи, вес возрастает, а крылья теряют аэродинамический профиль. То есть, не генерируют подъемную силу, а наоборот, тянут вниз. Не поможет даже максимальное увеличение тяги двигателей. А главное — не выпускаются закрылки, и самолет становится неуправляемым.

«Мастерство тех, кто обливает самолет, это тоже надо уметь. Не просто поливать, как из душа, а поливать со знанием дела, особое внимание уделив на крыло и стабилизатор», — рассказывает бывший заместитель министра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

В сибирском Следственном комитете на транспорте уже начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Предстоит взять пробы жидкости для экспертизы и установить компанию, которая занималась обработкой судна. Через портал госзакупок мы попытались это узнать, но почему-то не обнаружили аукциона на поставку жидкости за этот год. На сайте три лота с 2018-го по 2020 годы. Причем последний аукцион признан несостоявшимся.

Сами пассажиры благодарят экипаж за героизм. Около полутора часов самолет находился в болтанке, прежде чем приземлиться в аэропорту Иркутска. Для 199 человек 2 декабря теперь точно стал вторым днем рождения.