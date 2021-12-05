Видео посадки «провалившегося» самолета S7 появились в сети: «Страшно и весело»

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Артем Зайцев
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Кадры посадки авиалайнера компании S7 появились в сети

Фото, видео: ТАСС / Романенко Эрик, Instagram @vlad.mir.ru

Благодаря профессионализму летчиков, видео не стало последним в жизни его автора.

Профессиональный фотограф из Магадана поделился кадрами посадки самолета S7 на своей странице в Instagram. Видеозапись он дополнил собственным видением ситуации с «провалившимся» авиалайнером.

«Я летаю достаточно часто и этот раз был особенный. Без капли лжи, горечи и сожаления я скажу так: рейс 5220 был страшным и веселым, то есть, страшно веселым», — отметил фотограф.

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Пассажир отметил высокий профессионализм пилотов и признался, что сам полет и последующая посадка были весьма тревожными. Даже взлет, по его словам, был «адреналиновым». В подобных погодных условиях посадить авиалайнер было невероятно трудно, считает он. Однако катастрофы не случилось — все остались целы и невредимы. В этом есть и заслуга сборщиков лайнера.

«Самолет выдержал и дотянул до Иркутска и дал себя посадить пилотам. Можно много чего говорить про этот самолет, но он выдержал», — подытожил автор видео.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как выжить в авиакатастрофе.

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