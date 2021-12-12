Как по запаху распознать развитие рака у человека

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 962

По словам врачей, изменения, происходящие в организме в связи с заболеванием, вызывают неприятный запах тела.

Как по запаху распознать развитие рака у человека

Фото: Depositphotos / olly18

Заподозрить злокачественное образование возможно не только по серьезным симптомам. По словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, еще до обследования у онкологического больного меняется запах тела. Зачастую он похож на тухлое, испортившееся мясо, отмечает Rsute.

Онкология — это нарушение процесса деления клеток больного органа. Чтобы это устранить, организм самостоятельно начинает пытаться бороться. В этот момент температура тела поднимается и, соответственно, увеличивается потоотделение. Но, по словам медиков, сам пот не имеет запаха. А бактерии, которые находятся на поверхности кожи и борются с потом, как раз и вызывают запах испортившегося мяса.

Однако, как утверждает доктор медицинских наук Марина Стенина, противный запах появляется не сразу, а лишь на поздних стадиях онкологии.  Но, как бы то ни было, самым главным подтверждением наличия у человека онкологии остается медицинское обследование.

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