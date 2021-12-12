Вплоть до остановки сердца: Почему пить много воды опасно для жизни

В каком количестве и какую именно воду необходимо употреблять человеку, рассказал семейный доктор Никита Харлов.

Российские и зарубежные эксперты продолжают опровергать устоявшееся мнение, что много воды для организма не бывает. Оказывается, бывает, и даже может убить. Так, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Гордон заявил, что употребление более четырех литров воды в день может привести к интоксикации организма, нарушениям работы мозга и даже смерти.

На опасность непомерного потребления воды указал и российский гастроэнтеролог, терапевт и семейный доктор Никита Харлов.

«Конечно, это вредно. Это даже не обсуждается. Даже совет выпивать восемь стаканов воды в день вредный, не говоря уже про четыре литра», — заявил врач в комментарии 5-tv.ru.

Как пояснил Харлов, вода в больших количествах поступающая в организм, затем выводит из него полезные элементы.

«Грубо говоря, вы потом идете в туалет, и моча, которая из вас выходит, более концентрированная, чем вода, которую вы получаете. Поэтому чем больше воды вы пьете, тем больше теряете минералов — натрия, магния, кальция, калия. Вместе с этим вы теряете плотность костей. Возможны даже осложнения в работе сердца — перебои, аритмия, остановки», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что безопасное количество воды — то, которое человек пьет для утоления жажды. При этом лучше употреблять минеральную воду, предварительно выпустив из нее газ. Также Харлов посоветовал не пить горячую воду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как рассчитать индивидуальную дневную норму воды для человека по формуле нутрициолога Анастасии Гавриковой.