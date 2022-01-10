Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 406 339

Эксперты в области эзотерики предупреждают: прежде чем вестись на уговоры окружающих, думайте о своем благополучии. Порой один небольшой предмет может испортить жизнь.

Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром

Фото: Depositphotos / Roxiller

Постоянные неприятности на работе, проблемы на личном фронте и с финансами — откуда все это берется? Похожие вопросы неоднократно задают себе миллионы людей, но мало кто догадывается, что ответы лежат на поверхности. Эзотерики связывают «черные полосы» с необычными обрядами, которые люди проводят едва ли не каждый день, не подозревая об их опасности. Речь — о передаче друг другу «запрещенных» предметов.

Держите это при себе

С давних времен существует поверье, что ряд вещей ни за большие деньги, ни бесплатно нельзя передавать окружающим. Даже если они об этом очень попросят: существует риск потерять всю энергию и «зарядить» других негативом.

Среди самых опасных предметов — всевозможные украшения. Эзотерики убеждены: и драгоценности, и бижутерия слово губка впитывают в себя ауру «хозяина». Они могут служить только одному человеку — при передаче другому обязательно возникнут проблемы.

Среди запрещенных вещей — обувь и одежда. Конечно, желание помочь кому-либо не порок, но стоит помнить, что впитанная негативная энергия может усугубить даже состояние здоровья принимающего дары.

По мнению экспертов, ни в коем случае нельзя передавать окружающим веник (начнутся проблемы с деньгами), шарфы, часы и полотенца — грозит проблемами семейными и войной на личном фронте, пишет ytro.news.

Ранее 5-tv.ru рассказал о семи талисманах для притягивания богатства.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка

Последние новости

5:25
ТОП-4 имени, обладатели которых смогут дожить до 100 лет
5:14
Мальчик или девочка? Как по дате рождения определить пол будущего ребенка
5:01
Какие безобидные симптомы могут говорить о раке мозга
4:38
Японцев восхитил российский «шедевральный» вертолет Ми-171А3
4:13
В МВД хотят изменить теоретическую часть экзамена на водительские права
3:49
В Роспотребнадзоре рассказали о наибольшем распространении СОVID-19 среди детей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника: «Сын. Январь. Кролик»
Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год