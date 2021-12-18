Звезда сериала «Шаманка» показала последствия избиения своим молодым человеком

Звезда сериала «Шаманка» Инна Коляда показала травмы, которые получила после избиения своим же молодым человеком. На своей странице в Instagram артистка опубликовала большой пост, котором подтвердила — побои ей нанес теперь уже бывший возлюбленный. На снимке у девушки огромный синяк вокруг глаза, ссадины, а на ее шее специальный поддерживающий воротник.

Артистка перечислила огромный список полученных повреждений. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы. Кроме того, садист не пожалел несчастную девушку и бил ее до изнеможения. Ей диагностировали нарушение функции яичников, астено-невротический синдром, ушиб шейного отдела позвоночника. Изувер бил ее с такой силой, что «шейные позвонки „поехали“ влево».

Коляда рассказала, что находится под наблюдением врачей. Ей приходится проходить специализированное лечение от нервного расстройства, кроме того, она научилась сама себе ставить уколы и колит сама себе препараты по три раза в день.

«Стала бояться темноты. Стала ходить во сне. Боюсь оставаться в закрытом помещении наедине с мужчинами, даже с курьерами. Открываю дверь нараспашку и гашу паническую атаку новой дозой успокоительных. Совершенно не могу одна идти по улице, особенно вечером — страх удушает», — написала она.

Инцидент нарушил абсолютно все планы перспективной актрисы. По ее словам, она должна была сниматься в телесериале «Вероника», но теперь вынуждена отказаться от съемок — ей запрещено вставать с постели.

Instagram @inna_koliada

При этом мучитель несчастной пишет ей слезные сообщения в социальных сетях: просит прощения и называет свой поступок недостойным. Среди опубликованных ею скринов есть сообщение, в котором сказано, что экс-возлюбленный искренне раскаялся и даже «взвыл от горя и от осознания содеянного».

У девушки по сей день вызывает нескрываемое изумление — как такой воспитанный парень из интеллигентной семьи мог оказаться таким тираном. Он даже познакомил ее со своими родителями — и те приняли девушку как родную.

Коляда заметила, что у нее серьезные намерения наказать обидчика — она уже обратилась в полицию. При этом молодой человек тоже заявил на артистку. Он якобы предоставил справку в органы о том, что это она его избила.

Инну Коляду госпитализировали в одну из больниц еще в конце ноября. Актриса известна зрителям прежде всего по популярному сериалу «Шаманка», где она сыграла главную роль. Дебютировала знаменитость на большом экране в музыкальном молодежном фильме «Стиляги». Ей также досталась эпизодическая роль американской жены Фреда. После актриса появлялась в эпизодах сериалов «Золотая страна», «Псевдоним „Албанец“ — 3», «Куклы».

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