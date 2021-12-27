Врач оценила вероятность разрыва кишечника из-за переедания

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 2 359

Колопроктолог Абрицова прокомментировала инцидент с разрывом кишечника у школьника из Петербурга

Фото, видео: Depositphotos / Alena1919, 5-tv.ru

Петербургский школьник едва не погиб после плотного обеда у бабушки. Могла ли родственница «закормить» ребенка или дело в скрытом недуге?

Петербургский школьник, который был госпитализирован с разрывом сигмовидной кишки после плотного обеда у бабушки, вероятно, страдал воспалительным заболеванием кишечника. Если бы причиной его попадания в больницу в тяжелейшем состоянии была слишком большая порция еды, под удар попал бы желудок.

Раз «слабину» дал другой орган, проблему нужно искать в другом отделе пищеварительной системы. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила колопроктолог, главный врач многопрофильной клиники и кандидат медицинских наук Марьяна Абрицова.

«Когда речь идет о переедании, в первую очередь страдает желудок. Он может увеличиваться в размерах, растягиваться и даже смещаться ниже. Также могут происходить нарушения работы сфинктера желудка, в частности, кардиального отдела, а это может приводить к тошноте и рвоте. Но о разрыве кишки — об этом речь не идет», — говорит эксперт.

Восьмиклассника госпитализировали с разрывом и перитонитом. Мальчик пожаловался бабушке на острые боли в животе, та сразу рассказала об этом родителям, врачам по профессии. Ребенка после визита в горбольницу на скорой помощи доставили в педиатрический институт для обследования. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Но действительно ли ему теперь нужно проявлять умеренность в питании? Абрицова настаивает на поиске очага воспаления в пострадавшем органе.

«Если мы говорим о разрыве в любых отделах кишечника, значит, для этого были основания. Как правило, это воспалительные заболевания кишечника, приводящие к стриктуре, то есть сужению, либо обтурации (закупориванию) — когда объемные образования, чаще всего это злокачественные образования, могут приводить к сдавлению либо формировать препятствия для прохождения каловых масс», — пояснила колопроктолог.

Если случай именно такой, не исключены разрывы и последующий перитонит. Поэтому врач предположила, что у школьника уже были нарушения работы кишечника, а дополнительное питание на фоне болевого синдрома в животе только усугубило ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько можно съесть в новогодние праздники, чтобы не «лопнуть».

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