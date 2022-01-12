Ушли на пике славы: Звезды 90-х, которые умерли

Эти звезды российской эстрады радовали миллионов своими песнями и неуемной энергией. Но их жизни резко оборвались в момент популярности.

Игорь Сорин — умер в 28 лет

Фото: Globallookpress.com / Gennadii Usoev

Певец Игорь Сорин стал известен по участию в первом составе группы «Иванушки International», но его творческая карьера началась еще в детстве. Юный Игорь прошел кастинг на роль Тома Сойера в фильме Станислава Говорухина. Но Никита Михалков убедил режиссера взять на главную роль Федора Стукова. В отчаянии юный Сорин выпрыгнул со второго этажа. К счастью, мальчик остался жив и не получил серьезных повреждений. Но режиссер картины «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Говорухин испугался за здоровье мальчика и предложил ему маленькую роль Джо Гарпера.

Некоторые верят, что именно тогда, в детстве, Игорь Сорин предрек собственную смерть. В 1998-м стало известно о гибели певца. Музыкант, находясь на студии, выпал с балкона шестого этажа. Ему диагностировали перелом первого и пятого шейных позвонков, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук и ушиб почек. Сорину сделали операцию, но сердце певца не выдержало и остановилось. Через три дня после происшествия Игорь Сорин умер.

Некоторые считают, что Сорина погубило пристрастие к наркотикам, хотя продюсер группы Игорь Матвиенко и коллеги Сорина это отрицают. Кто-то предполагает, что в смерти известного артиста виновны активисты религиозного движения «Рэйки Кадуцей», в котором состоял Игорь Сорин и его коллега, певец Мурат Насыров. По словам сторонников теории, участники движения могли вымогать у Сорина деньги и подстроить его падение.

Олег Яковлев — умер в 47 лет

Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Олег Яковлев пришел в группу «Иванушки International» бэк-вокалистом в 1997-м, за год до ухода Сорина из группы. Когда встал вопрос о поиске нового участника, Яковлев согласился занять место коллеги. Он очень переживал, что поклонники болезненно воспримут нового участника. Так и было: после первого концерта фанаты чуть не избили Олега. Продюсер Игорь Матвиенко сочинил для группы песню «Тополиный пух», чтобы новый солист начал работу с группой с потенциального хита.

В «Иванушках International» Олег Яковлев выступал 15 лет. В 2013-м он ушел из группы и начал сольную карьеру. 28 июня 2017-го в СМИ появилась информация: Олег Яковлев — в реанимации. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную циррозом печени. Уже через день врачи подтвердили смерть певца. Позже Игорь Матвиенко в одном из интервью заметил, что Олег Яковлев умер от алкогольной зависимости.

Ратмир Шишков — умер в 19 лет

Фото: instagram.com / ratmirshishkovofficial

Ратмир Шишков стал известен на «Фабрике звезд-4». На реалити-шоу «фабрикант» подружился с Тимати и организовал группу «Банда». Даже после выбывания Шишков из проекта, он больше всего грустил о друзьях, с которыми теперь меньше будет общаться.

По окончании проекта Ратмир и Тимати основали группу VIP77 и планировали выпускать новые композиции, но в марте 2007-го стало известно о смерти артиста. Ратмир Шишков погиб в автокатастрофе: Mercedes музыканта ехал на скорости 200-220 километров в час и столкнулся с машиной на перекрестке. От удара автомобиль Шишкова отбросило в сторону. В бензобаке сдетонировал бензин, и машина взорвалась. В машине с Шишковым находились еще четыре человека: все погибли на месте. Когда Тимати узнал о случившемся, то сообщил журналистам, что группы «Банда» больше нет. По некоторым слухам, за рулем разбившегося авто был Ратмир Шишков. Хотя некоторые утверждают, что на водительском месте сидел Тимур Байсаров, возможный родственник бизнесмена Руслана Байсарова.

Алексей Таганцев (Dj Dlee) — умер в 34 года

Фото: vk.com / Официальная группа памяти DJ Dlee

Алексей Таганцев занимался диджеингом с юности. Артиста называли одним из первопроходцев жанра R’n’B в России. Но широкая аудитория узнала о Таганцеве из совместной с Тимати песни «В клубе», где была строчка о «Тимати и DJ Dlee». Артисты вместе работали над дебютным альбомом рэпера «Black Star» и мечтали, чтобы Тимати выступал за границей, но в 34 года жизнь Таганцева оборвалась.

В июле 2009-го Алексей ехал к себе на дачу по Можайскому шоссе в Москве. В его автомобиль врезался Mercedes на встречной полосе. От полученных травм Алексей Таганцев умер на месте. Позже Тимати посвятил памяти друга строчку в песне «Вертолет».

Рада Змихновская

Фото: globallookpress.com.

Эффектная внешность Рады Змихновской и сильный голос так понравились продюсерам, что девушка стала первой участницей группы «Банд’Эрос» в 2005-м. Она прославилась песнями «Про красивую жизнь» и «Коламбия Пикчерс не представляет». В группе Рада пробыла два года и ушла из-за беременности. Между участниками группы сохранялись мирные отношения, но после рождения ребенка артистка так и не вернулась в группу. Она стала кинопродюсером и помогала мужу с бизнесом.

Змихновская тщательно скрывала личную жизнь. Она не говорила свой возраст даже близким людям и не делилась с окружающими подробностями романтических отношений. В какой-то момент звезда пропала из поля зрения СМИ. Подруги Рады рассказали, что она умерла в сентябре 2017-го. Смерть настигла артистку в Калифорнии, куда она приехала на отдых. Змихновскую госпитализировали с инсультом. Певица несколько дней лежала в коме и умерла от кровоизлияния в мозг.

Децл — умер в 35 лет

Фото: Globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Кирилл Толмацкий начал музыкальную карьеру в 1999-м. Он взял псевдоним «Децл» и сосредоточился на хип-хоп музыке. Уже через год музыкант выпустил первый альбом «Кто ты?», который разошелся тиражом более миллиона экземпляров. В нулевых Децла запомнили как одного из главных хип-хоп артистов России. Толмацкий старался делать музыку разнообразной, сочетал в песнях регги, фанк и хип-хоп. Но в 2010-х появилось много рэп-артистов, популярность Децла убавилась. На вопросы журналистов об утере славы Кирилл отшучивался: «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой».

Поклонники считают, что этими словами Децл обрек себя на гибель. В феврале 2019-го СМИ сообщили, что Кирилл Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления в ижевском кафе. Артист пожаловался на ломоту в теле и судороги и попросил вызвать скорую помощь. Он умер от остановки сердца еще до приезда врачей. Мать певца считает, что причиной смерти известного сына стала сильная нагрузка на организм. Некоторые поклонники Децла до сих пор уверены, что рэпер не умер, а лишь воплотил свой план, о котором говорил несколько лет назад.

Мурат Насыров — умер в 37 лет

Фото: Globallookpress.com / Igor Primak

Певец из Алма-Аты Мурат Насыров прославился благодаря песне «Мальчик хочет в Тамбов», которая по стилистике не подходила ему творчеству. Певец исполнял лирические песни, поэтому не обрадовался растущей популярности. Позже у Насырова появились хиты «Я — это ты» и «Южная ночь», которые только укрепили его позиции на музыкальной эстраде России.

В 2007-м Мурат Насыров находился на пике славы, поэтому новость о смерти певца потрясла его поклонников. Насыров упал с балкона пятого этажа собственной квартиры. Находившаяся в квартире дочь артиста рассказала, что отец находился в депрессии и мог совершить самоубийство. Близкие Мурата Насырова отмечали, что у артиста были проблемы с психикой из-за чрезмерной нагрузки, которые он пытался решить с помощью лекарств.

Батырхан Шукенов — умер в 52 года

Фото: Globallookpress.com / Alexander Keltik

Казахстанский певец Батырхан Шукенов получил первую популярность как виртуозный саксофонист. Еще во время работы в джазовом ансамбле Розы Рымбаевой коллеги восхищались голосом Шукенова. В 1987-м Батырхан согласился стать вокалистом новой группы «Алма-Ата», которую позже переименовали в «А’Студио». С Шукеновым коллектив стал одной из знаковых групп 90-х. В 2000-м Батырхан ушел из группы и начал сольную карьеру. Он назвался «Батыр», исполнял музыку на казахском языке в этническом стиле.

Несколько лет певец выпускал сольные работы, но они не принесли ему той популярности, которую он приобрел в составе «А’Студио». Критики писали, Шукенов — большой артист, который страдает от слабого репертуара. Батырхану Шукенову так и не удалось прославиться на всю Россию. Он умер в 2015-м, на 53-м году жизни. Причиной смерти назвали инфаркт. Проститься с певцом пришли многие жители Казахстана: в результате главная площадь Алма-Аты и прилегающие к ней улицы оказались заполнены поклонниками артиста.

Сергей Крутиков (Михей) — умер в 31 год

Фото: Globallookpress.com / Gennadii Sergeev

Рэп-исполнитель Сергей Крутиков начинал карьеру с конкурсов по брейк-дансу, где за ним и закрепился псевдоним Михей. Он участвовал в хип-хоп группе Bad Balance с 1990-го и ушел только в 1999-м. По словам Михея, ему хотелось больше петь для аудитории, в то время как Bad Balance была группой андерграунда. Артист создал проект «Михей и Джуманджи» и выпустил альбом «Сука любовь», который стал очень успешным в рэп-индустрии. Михей давал концерты по всей стране и планировал выпустить второй альбом, но не успел.

В июле 2002-го певцу стало плохо во время записи альбома. Его увезли на «скорой помощи» и диагностировали инсульт правого полушария мозжечка. У Михея была частично парализована правая часть тела, но усилиями врачей он понемногу начал двигаться, разговаривать и даже дал небольшое интервью. Через полтора месяца Михею стало лучше, но его беспокоила боль в правой ноге. Обследовавшие артиста врачи уточнили, что это тромб, который невозможно удалить, выписали из больницы и порекомендовали восстанавливаться. В октябре Михей пожаловался на головную боль и начал задыхаться. Его брат начал делать ему искусственное дыхание, но это не помогло. Оторвавшийся тромб попал в легочную артерию и вызвал остановку сердца. Спасти музыканта не удалось. Ему был 31 год.

Олег Жуков — умер в 28 лет

Фото: vk.com / Группа памяти Олега Жукова

Участник группы «Дискотека Авария» пробыл в группе с основания в 1992-м до смерти. Жуков написал большинство песен группы. За музыкантом закрепился образ обаятельного добряка группы. Он соглашался на многие проекты и никогда не жаловался на здоровье.

О проблемах Олега Жукова группа и поклонники узнали осенью 2001-го, когда во время гастролей в Таллине артист упал в обморок. Обследование показало, что у Жукова опухоль головного мозга. В то же время у музыканта появились головные боли и постоянное чувство усталости. Жуков был вынужден прервать работу в коллективе и согласился на операцию. После проведенной операции певец провел несколько выступлений, но снова оставил «Дискотеку Аварию» из-за болей. Он умер 9 февраля 2002-го на 29-м году жизни.

Жанна Фриске — умерла в 40 лет

Фото: Globallookpress.com / Ruslan Roschupkin

Красавица Жанна Фриске начала творческую карьеру в группе «Блестящие» в 1996-м. Девушка пела в группе, придумывала и ставила танцевальные номера. Сексуальной брюнеткой восхищались многие поклонники группы, так что известие об уходе девушки из группы в 2003-м многих разочаровало. К счастью, Фриске не ушла со сцены, а начала выступать сольно. В 2004-м она исполнила роль ведьмы Алисы в фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор».

Фанаты певицы считают, что мистический образ ы стал для Жанны роковым: мол, девушка играла с темными силами и навлекла на себя смерть. Женщина очень хотела родить ребенка: 7 апреля 2013-го на свет появился долгожданный сын Платон, а уже через несколько месяцев Жанна Фриске узнала, что больна. Певице диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга.

Жанна старалась скрыть диагноз от публики и перестала выступать, но сообщения о болезни проникли в сеть. На телевидении открыли сбор средств на дорогостоящее лечение певицы в клинике США. Россияне собрали более 66 миллионов рублей в рекордно короткие сроки. Любимица зрителей поблагодарила участвовавших за помощь и передала оставшиеся средства на лечение онкобольных детей. В 2014-м появилась информация, что Жанна Фриске вернулась в Россию и восстанавливается после лечения. Вскоре оказалось, что пожертвованные певицей средства похищены, но слушатели были рады, что хотя бы их любимая Жанна поправляется. В 2015-м стало известно, что Фриске снова понадобилась помощь. Ее состояние постепенно ухудшалось, певица провела в коме три месяца. 15 июня Жанна Фриске умерла. Ей было 40 лет.