Ванга предсказала переломный момент в 2022 году: «Потекут огненные слезы»

Болгарская провидица Ванга сделала несколько пугающих предсказаний на 2022 год, о которых стало известно только сейчас. О них в студии Первого канала поведал некий Борис Кючуков, который навещал предсказательницу в 1993 году, за несколько лет до ее смерти.

По словам мужчины, Ванга не только в точности предрекла его судьбу, но и рассказала о событиях, которые коснутся всего мира. Одно из ее пугающих пророчеств касается зеркальной даты 02.02.2022 года.

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы», — зачитал Кючуков пророчество Ванги, которое записал в блокнот почти 30 лет назад.

Мужчина рассказал, что под драконом провидица имела в виду Китай, который «гордо покажет клыки, и все будут жалеть, что на него наехали». К слову, за день до зеркальной даты — 1 февраля — будет отмечаться Китайский Новый год.

Эксперт в студии прокомментировала пророчество Ванги, отметив, что для России наступающий год будет благоприятным, как и последующие.

«Двойка символизирует энергию. Главное, в какое русло ее направить: если в негативное, то это будет нести неблагоприятные события и разрушения, а если в положительное, то будет нести благо. Двойка — это гармония, единство. Для России 2022 год благоприятен, потом будет лучше и лучше», — заявила нумеролог.

Пророчества Ванги коснулись и развития технологий.

«Люди научатся слышать воздух, как радио, и телефоны будут не нужны. Левая рука станет как машина, будем получать информацию и передавать. Махнем рукой — и все увидим, как в телевизоре. Ток не будет нужен. Люди срежут провода», — сообщил Кючуков.

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