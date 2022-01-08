Роза иль мимоза: что расскажут о женщине ее любимые цветы

Психолог Екатерина Длин в интервью 5-tv.ru раскрыла черты характера любительниц полевых цветов и роскошных букетов.

Если девушка любит цветы, то, как уверяют эксперты, тайные стороны души раскроют выбранные ею цветы. Психолог Екатерина Длин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, каким характером обладают любительницы полевых ромашек и роскошных букетов.

Полевые цветы

Ромашки, подсолнухи, васильки — простые цветы предпочитают простые, с открытой душой, представительницы прекрасного пола. Такие дамы не хватают звезд с неба и проходят мимо люксовых бутиков

При этом неважно, какого размера букет, отметила эксперт, определяющим станет то, что место произрастания невзрачных с первого взгляда цветов — широкие поля и луга, леса, они ассоциируются с родными просторами и теплом домашнего очага. Такая женщина посочувствует, накормит и напоит, колыбельную споет.

Авторские композиции

«Небольшие авторские букетики, эстетические композиции говорят о том, что у женщины есть вкус, что она знает себе цену, и она хочет получить должное к себе внимание», — подчеркнула специалист в области отношений.

Огромные букеты

Обожающие букеты с размахом — розы под два метра — укажут на максималисток, которым важно заявить о себе, показать всему миру, какие они выдающиеся. Демонстративность — их преобладающая черта, подтверждение этому — стремление тут непременно выложить цветочный подарок в соцсети, чтобы получить восторженные комментарии, причем как со стороны мужчин, так и женщин.

Психолог считает такое стремление некоторой показушности у женщин аналогично демонстрации марки и размера автомобиля у мужчин. Через огромный и дорогой букет принимающие их пытаются поднять свою значимость.

«В зависимости от размера букета и его стилистики можно многое сказать о характере его обладательницы, ее самооценке и степени принятия собственного „я“», — заключила Екатерина Длин.

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