Бородина об участии в шоу, где была Волочкова: «Слушать, как ты сосешь, такое себе занятие»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 334

Ксения Бородина высказалась об участии в шоу «ЧБД?», которое посетила Волочкова

Бородина об участии в шоу, где была Волочкова: «Слушать, как ты сосешь, такое себе занятие»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» после выхода в эфир выпуска шоу «Что было дальше?» с участием Анастасии Волочковой заявила, что есть вещи, обсуждать которые для нее за гранью.

Телеведущая Ксения Бородина старается не влезать в конфликты и старательно избегает их. Но ее неформальное общение с поклонниками на разные темы, кажется, провоцирует столкновение мнений. Так, после выпуска программы «Что было дальше?» с участием экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой, где она пригрозила смять яйца комику Сабурову, Бородина заявила, что поход на такие шоу для нее за гранью. Тем самым, вероятно, намекая на Волочкову.

«Вот на моей памяти нет ни одной девушки, которая там участвовала и достойно бы все прошла. Может я кого забыла и не видела, но сидеть и слушать, что у тебя финик вместо писи такое себе занятие. Или как ты сосешь, простите», — написала ведущая «Дома-2» на своей странице в Instagram.

Instagram @borodylia

Бородина решила скрыть, смотрела ли она выпуск шоу с участием Анастасии Волочковой. Но отметила, что увлечена этой программой, а героями становятся либо желающие пиара, либо умеющие посмеяться над собой.

«Я смотрю эту программу, она мне нравится, но это надо совсем сильно хотеть пиара, либо уметь смеяться над собой. Есть вещи за гранью», — заключила она.

К слову, ведущая «Дома-2» открыто заявляет, что любит говорить правду, и со своими поклонниками честна. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Бородина потратила на отдых на Мальдивах.

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Бородина об участии в шоу, где была Волочкова: «Слушать, как ты сосешь, такое себе занятие»

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