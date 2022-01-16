Оргазм гарантирован: ТОП-5 мужских имен, чьи обладатели лучше всех в сексе

Каждое имя имеет определенное значение. Оно может отражать не только черты характера человека, но и рассказать о его способностях в сексе. Эзотерик и астролог Артемий Никара в беседе с 5-tv.ru назвал ТОП-5 мужских имен, секс с обладателями которых невозможно забыть.

Первое мужское имя в списке самых страстных любовников Александр. А — не только первая буква алфавита, но и примета лидера.

«Крепкий, сильный, страстный и желанный мужчина. В постели девушка с ним чувствует себя королевой», — объяснил Никара.

Второе имя - Владимир. Названые так мужчины просто обожают любовные утехи и приключения в сексе. В постели они настолько хороши, что представительницы прекрасного пола вмиг влюбляются, сами того не желая и не замечая.

Далее в ТОП-5 мужских имен, чьи обладатели наделены талантом в ублажении женщин, вошел Даниил. Поначалу может показаться, что он скромен и зажат. Но дайте ему время раскрыться и вы увидите невероятный темперамент. По словам эзотерика, Даниил — активный партнер в сексе. Потому способен подарить женщине море восторга.

Отличные любовники и мужчины с именем Дмитрий. Они привлекают женщин харизмой. А в постели способны доставить партнерше невероятное удовольствие.

Завершает ТОП-5 Сергей. Он всегда влюблен в свою партнершу. Больше ценит в женщине интеллект и душевность, нежели внешность. Если в партнерше преобладают эти два качества, то ночь с ним она не забудет никогда.

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