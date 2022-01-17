Старая гвардия: Советские знаменитости-долгожители

Среди советских знаменитостей были долгожители, которые перешли столетний рубеж, а некоторые застали Великую Отечественную войну в подростковом возрасте и играют на сцене до сих пор.

Нина Гребешкова — родилась в 1930-м

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Нина Гребешкова начала сниматься в кино в 50-х, стала известной благодаря ролям в фильмах своего мужа — режиссера Леонида Гайдая. Актрисы сыграла в культовых картинах: «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Сейчас 91-летняя Нина Гребешкова практически не снимается в кино. Она лишь изредка появляется в эпизодических ролях. Актрису можно увидеть в драмах «Легенда № 17», «Экипаж» и втором сезоне сериала «Содержанки». Ее хобби — роспись тарелок и панно.

Людмила Хитяева — родилась в 1930-м

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Когда началась Великая Отечественная война, актрисе было десять лет. Людмилу Хитяеву заметили в конце 50-х на сцене нижегородского театра: писатель Анатолий Рыбаков порекомендовал девушку режиссеру Иосифу Анненскому на главную роль в фильме «Екатерина Воронина». Пик популярности Людмилы Хитяевой пришелся на 60-е и 70-е. В те годы она снялась в фильмах «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тихий дон» и «Евдокия».

Начиная с 80-х Людмила Хитяева стала реже появляться в кино, а в 2000-х снималась только в эпизодических ролях. Последний фильм актрисы — «Покаянная любовь». После завершения съемок она заявила, что больше не хочет сниматься. Сейчас 91-летняя актриса живет между домом и дачей, иногда участвует в творческих вечерах и активно раздает комментарии СМИ.

Олег Стриженов — родился в 1929-м

Олег Стриженов с женой Лионеллой. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 16 лет Олега Стриженова отправили на трудовой фронт, где он строил Павелецкий вокзал и прокладывать железную дорогу. После Великой Отечественной войны он окончил театральное училище. Дебютную роль Стриженов сыграл в фильме «Овод» в 1955-м. Также Олег Александрович снялся в фильмах «Капитанская дочка», «Сорок первый» и «Мексиканец».

Олег Стриженов перестал сниматься в кино и играть на сцене из-за возраста — ему 92 года. Но он увлекся писательством. Актер и его жена Лионелла Скирда-Пырьева ведут затворнический образ жизни из-за проблем со здоровьем: в 2021-м актер перенес тяжелую форму пневмонии и операцию на желчный пузырь. Родителям помогает сын Стриженова — Александр.

Вера Васильева — родилась в 1925-м

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Когда началась Великая Отечественная война, Вере Васильевой было 16 лет. В военные годы она трудилась на военном заводе и сельскохозяйственных работах, но успевала учиться в театральном училище. Актриса дебютировала в кино в эпизоде в фильме «Близнецы» в 1945-м. За свою долгую карьеру Вера Васильева сыграла в более 40 фильмах. Самые известные работы актрисы — «Свадьба с приданым» и «Сказание о земле Сибирской».

Вера Васильева играет в Московском академическом театре сатиры с 40-х. Сейчас ей уже 96 лет, она до сих пор играет в нескольких спектаклях. Актриса редко снимается в кино, лишь иногда появляясь в небольших ролях. Также она ведет активную общественную жизнь, общается с поклонниками на Facebook, устраивает творческие вечера. Детей у Веры Васильевой нет. Она считает своей внучкой дочь подруги Дарьи Милославской.

Зоя Богуславская — родилась в 1924-м

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Литература привлекала Зою Богуславскую с ранних лет. Ее первая публикация вышла в газете «Советское искусство» в 1951-м. Популярной писательницей Зоя Борисовна стала в 60-х. После защиты диссертации она заступила на работу редактора в издательство «Советский писатель». В те же годы вышла ее первая повесть «И завтра». За свою долгую карьеру она брала интервью у Владимира Высоцкого, Бриджит Бардо, Михаила Барышникова и Ванги.

Сейчас Зое Богуславской 98 лет. Все ее силы сосредоточены на культурном центре Андрея Вознесенского в Москве. В 2021-м вышел многосерийный документальный фильм «Зоя Богуславская. Мои люди», где писательница рассказала о главных знакомствах в ее жизни.

Владимир Этуш — 96 лет

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Актер родился 6 мая 1922-го. Владимир Этуш дебютировал в кино в 1953-м. Первую роль актер сыграл в фильме «Адмирал Ушаков». Публике он запомнился комедийными ролями в картинах Леонида Гайдая — «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев».

Владимира Абрамовича не стало 9 марта 2019-го. Актер скончался в больнице от остановки сердца.

Изабелла Юрьева — 100 лет

Фото: Фотохроника ТАСС / Татьяна Кузьмина

Эстрадная певица и королева цыганского романса родилась еще в XIX веке — 7 сентября 1899-го. Она пела с детства, не училась в музыкальных школах и консерваториях. Самые успешные творческие годы Юрьевой — 30-е и 40-е. Ее песни были особенно популярны в военное время: она участвовала в концертах на Калининском и Карельском фронтах.

Но после окончания Великой Отечественной войны слава Изабеллы Юрьевой погасла. Она продолжала петь, но ее песни уже не гремели на весь союз, как раньше. Изабелла Даниловна оставила эстраду в 1966-м, а звание народной артистки России получила лишь ко своему 90-летию. Юрьева умерла 20 января 2000-го.

Владимир Зельдин — 101 год

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Советский актер театра и кино родился еще до революции — 10 февраля 1915-го. Владимир Зельдин начал играть в театре и сниматься в кино в 30-е. Дебютную роль актер исполнил в фильме «Семья Оппенгейм», где он появился в массовке. В 1941-м Зельдин получил первую главную роль в картине «Свинарка и пастух».

Актер дожил до 101 года. Он умер 31 октября 2016-го из-за полиорганной недостаточности. Владимир Зельдин снимался в кино и играл в театре до преклонного возраста. За год до смерти он появился в фильме «Убежать, догнать, влюбиться». Свое долголетие Владимир Михайлович объяснял тем, что хорошо отдыхает и много спит. Также он не забывал о физической активности: Зельдин гулял со своей собакой в любую погоду. За несколько лет до кончины он также отказался от мяса и спиртного.

Игорь Моисеев — 101 год

Фото: ИТАР-ТАСС / Николай Малышев

Танцор балета Игорь Моисеев родился 21 января 1906-го. В детстве он жил в Париже, а когда его семья вернулась в Россию, он начал брать частные уроки классического танца у одной из балерин Большого театра. После окончания балетного техникума Моисеева приняли в труппу главного театра страны. Вскоре он оставил сцену и построил успешную карьеру хореографа. Игоря Моисеева считают одним из величайших деятелей искусства XX века. Он создал первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, который впоследствии превратился в театр.

Игорь Моисеев умер 2 ноября 2007-го. Причиной смерти стали осложнение гипертонии и ишемической болезни сердца.