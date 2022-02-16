Не надо стесняться: Кто из звезд не скрывает седину?

Седые волосы уже давно перестали быть признаком старения. Красить волосы в светлые оттенки под седину — один из главных тренды последних лет. Стилисты же советуют не стесняться возрастных изменений, а наоборот, подчеркивать ее. Кто из звезд перестал подкрашивать волосы и не стесняется седины, рассказал WMJ.ru

Джулия Робертс

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда фильма «Красотка» никогда не обращались к пластическим хирургам и всегда выступала за естественное старение. Джулия Робертс призналась, что ей не важно мнение окружающих. В 54 года актриса принимает свой возраст, морщины и седину. Изменения на лице связана с определенным периодом жизни, уверена актриса.

Джейми Ли Кертис

Фото: ТАСС / EPA

63-летняя актриса в молодости злоупотребляла пластикой и уколами красоты, но сейчас приняла свой возраст. Джейми Ли Кертис не стесняется демонстрировать изменения. Короткая седая стрижка — ее визитная карточка. Актриса доказывает, что не стоит бояться естественного старения. Кертис считает, что мода на косметологию и пластические операции «стирает» поколения людей с истинной красотой.

Деми Мур

Фото: ТАСС / ZUMA

Несколько лет назад актрису уличили в неудачной пластике лица. Сложно поверить, что теперь Деми Мур выступает за естественное старение. Судя по фото на ее странице в Instagram, она не всегда закрашивает седину в черный цвет. На красных дорожках Деми пока не может себе позволить появиться с проступающей сединой, но в реальной жизни актриса часто пренебрегает окрашиванием.

Мэрил Стрип

Фото: ТАСС / ZUMA

Поклонники впервые увидели Мэрил Стрип с седыми волосами в роли Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Prada». Возможно, именно после этого актриса приняла свой возраст и перестала красить волосы. 72-летняя звезда придерживается позиции, что каждый человек должен принять себя таким, какой он есть и наслаждаться жизнь.

Сальма Хайек

Фото: ТАСС / ZUMA

Недавно актриса отпраздновала 55-летний юбилей, а в период пандемии коронавируса поделились фото в своей соцсети, где показала седые волосы и результат после окрашивания. Сальма Хайек принимает свой возраст, а красоту и здоровье поддерживает благодаря правильному питанию, спорту и уходовой косметике.