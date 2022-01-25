В свободное плавание: плюсы и минусы быть ИП или самозанятым

Где «вольные хлеба» слаще и удобнее, и где вы сможете сэкономить на налогах и обойтись меньшим количеством бумаг — 5-tv.ru разбирался с экономистом Юлией Манн.

Во времена пандемии все больше работников решают поменять свой статус — уйти из офиса на «вольные хлеба». Сейчас есть возможность выбирать между самозанятостью и индивидуальным предпринимательством. Воспользуйтесь советами экономиста Юлии Манн, эксперт в беседе с 5-tv.ru рассказала, где вы сможете сэкономить на налогах и обойтись меньшими затратами, в том числе на бухгалтерию.

«Специальный налоговый режим самозанятых выбирают для того, чтобы было удобно платить налоги с тех доходов, которые мы получаем. При этом в режим самозанятых не включены ставки, такие как страховые взносы, пенсионные отчисления и другие», — рассказала индивидуальный предприниматель.

Новый налоговый режим, позволивший многим IT-специалистам, репетиторам, домашним кондитерам и специалистам бьюти-сферы заниматься любимым делом прозрачно и легально, также прост в получении. Для этого достаточно зайти в приложение «Мой налог» и разместить заявку, что вы открываете статус самозанятого. В таком режиме нет необходимости вести учет и сдавать регулярно отчеты.

«Налоговый режим, который присваивается статусу самозанятого, составляет порядка четырех процентов, в зависимости от вида деятельности может доходить и до 6%. Индивидуальный предприниматель — это шесть либо 15% налогов», — выделила эксперт различия в ставках.

Главное отличие самозанятого — невозможность полноценно заниматься бизнесом: статус не позволяет нанимать людей, фрилансер работает только на себя.

На сегодняшний день четыре миллиона россиян зарегистрировались в статусе самозанятого. Как отметила экономист, наиболее популярная сфера деятельности — строительство, на втором месте разместились «айтишники», за ними — разработчики и дизайнеры. Достаточно популярна опция и среди водителей такси.

«Основное отличие самозанятого от предпринимателя — то, что максимальная выручка в год может составлять не более 2 миллионов 400 тысяч рублей, то есть в среднем около 200 тысяч в месяц. Если говорить об индивидуальных предпринимателях, то это уже до 200 миллионов рублей и штат работников — не более 130 человек», — подчеркнула в заключение экономист Юлия Манн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме россиян предупредили об изменениях налоговой системы в 2022 году: для самозанятых граждан и предприятий рассматривается введение единого налога с целью упрощения выплат.