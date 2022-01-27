Плата за удовольствие? Как связан оральный секс с раком полости рта и горла

Рак полости рта и горла связан с оральным сексом, утверждают врачи. И хотя большинство случаев данного вида онкологии по статистике провоцируются алкоголизмом и курением, недавние исследования показали: до 25% пациентов с раком полости рта и до 35% с раком горла могли заболеть из-за передаваемого во время полового акта вируса папилломы человека (ВПЧ).

Люди, имеющие сексуальные отношения с несколькими партнерами или ведущие в принципе беспорядочную половую жизнь в группе риска онкологии ротоглотки. Хотя, стоит отметить, и одна-единственная интимная встреча может оказаться «судьбоносной».

Но есть и хорошие новости. Рак, вызванный ВПЧ-инфекцией высокоонкогенных типов легче поддается терапии, чем тот, что стал последствием злоупотребления спиртным и сигаретами. Существует более 120 типов ВПЧ. Один из них, ВПЧ-16, вызывает подавляющее большинство случаев рака шейки матки. Он же может спровоцировать онкологию ротоглотки — под угрозой области основания языка, задней стенки горла и миндалины.

Чтобы защититься от недуга, лучше всего вакцинироваться. Наиболее эффективна прививка, если ее поставить в молодом возрасте — до начала половой жизни. Есть специальные препараты для девочек и женщин, отдельные — для мальчиков и мужчин. Инъекция защищает от разных заболеваний, вызываемых ВПЧ, пишет Рravda.ru.

Помимо вакцинации важно вести здоровый образ жизни, отказаться от курения и употреблять алкоголь в умеренных дозах. Помните, что восемь из десяти случаев рака полости рта и горла связаны с вредными привычками. Не забывайте регулярно проходить диспансеризацию, своевременно обращайтесь к врачу при появлении нетипичных симптомов.

У каждого онкологического недуга свои симптомы, и порой они схожи с обычной усталостью — мало сил, слабость, утомляемость, головные боли и многие другие признаки. При этом рак крови, как пишет dni.ru, можно определить по высокому уровню СОЭ (скорости оседания эритроцитов) в анализе, и если на момент тестирования человек не страдает воспалением, сигнал может оказаться скверным. Будьте внимательны к своему организму, прислушивайтесь к нему и не пропускайте приемы у врача.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каких заболеваниях категорически запрещен оральный секс.