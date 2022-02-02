Золотая красавица Колумбии: Шакире исполнилось 45 лет
Певице Шакире исполнилось 45 лет
Фото: kinopoisk.ru
Как колумбийская девочка стала одной из самых популярных певиц в мире?
Певица Шакира празднует 45-й день рождения 2 февраля. В эту же дату, но десять лет спустя, родился ее муж — футболист Жерар Пике. Но Шакиру любят не за красивые отношения со спортсменом, а за зажигательные песни, открытый характер и вклад в образование детей по всему миру. 5-tv.ru рассказывает, как Шакира достигла мирового признания.
Начало карьеры Шакиры
Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась в 1977-м маленьком колумбийском городке Барранкилья. С юного возраста девочка демонстрировала способность к обучению: в полтора года Шакира знала алфавит, а в четыре умела писать и читать. Тогда же девочка написала первое стихотворение. Родители были уверены, что ребенок — вундеркинд, представляли, как Шакира станет ученым или писателем. А их дочь тем временем думала посвятить себя астрономии или психологии.
В четыре года девочка услышала звучание этнического барабана-думбэка в ресторане, вскочила на стол и начала танцевать. Она импровизировала и повторяла танцы живота, которым ее научила бабушка-ливанка. Дома Шакира пела для родственников и гостей, поэтому родители отдали дочь в хор при католической школе. Но уже спустя пару занятий учитель хора заявил, что у девочки слишком сильное вибрато. «Она блеет как козел», — с этими словами он вернул Шакиру родителям. Тогда мать и отец записали дочь в секцию танцев живота и оплатили персональные занятия вокалом. Еще не окончив школу, Шакира выступала на сцене в Колумбии с песнями, которые сочиняла дома, и завоевывала призовые места на детских музыкальных конкурсах.
В это время Шакира познакомилась с театральным продюсером Моникой Ариза, которая осталась в восторге от выступления юной певицы. Моника пообещала девочке помочь со связями в музыкальном мире и рассказала о таланте колумбийки продюсеру музыкального лейбла Sony. Тот прослушал всего три песни Шакиры и предложил ей контракт. А ведь девочке было всего 13 лет
Признание Шакиры в Колумбии
В том же 1991-м Шакира выпустила дебютный альбом Magia, который состоял из песен ее сочинения, записанных на любительской студии. Альбом выкупили для трансляции на местных радио в Колумбии, но коммерчески он не был успешным.
Та же участь постигла и второй альбом Peligro («Опасность»), из-за которого Шакира конфликтовала с продюсерами. Представители лейбла видели альбом не так, каким его задумала Шакира. Девушке пришлось пойти на уступки из-за особенностей контракта — она выпустила релиз, но отказалась его промоутировать. Певица взяла перерыв, чтобы окончить старшую школу и написать третий альбом. Своенравное поведение Шакиры не понравилось продюсерам, в 1994-м они были на грани расторжения контракта с девушкой. Но неожиданно песня Donde Estas Corazon стала очень популярной, менеджеры артистки отложили ее «увольнение». Они дали девушке 100 тысяч долларов на запись третьего альбома и не прогадали: релиз Pies Descalzos («Босые ноги») оказался таким популярным, что Шакира отправилась в первый мировой тур. Несколько печатных изданий признали артистку «Женщиной года» и первой колумбийской певицей, музыку которой оценили в других странах — альбом продавался хорошо даже в Японии, которая прежде не проявляла интереса к латиноамериканским артистам.
Восторженная публика ждала четвертого альбома певицы, Шакира усердно работала над записью… Но в 1998-м проект оказался под угрозой: в аэропорту у певицы украли чемодан с текстами песен из нового альбома. Исполнительнице пришлось ускорить дату выхода, спешно восстанавливать записи и создавать песни, пока на ее текстами не воспользовались злоумышленники. Певица сама спродюсировала релиз Donde Estan los Ladrones? («Где воры?»). Диск пять раз становился платиновым, и уже в первый день продажи достигли 300 тысяч копий. Это были невероятные цифры для колумбийской певицы! За альбом Шакиру впервые номинировали на премию «Грэмми» в 1999-м.
Шакира выходит на англоязычный музыкальный рынок
Получив мировое признание после номинации на «Грэмми», Шакира поняла, что идет правильным путем. В 2002-м она выпустила альбом Laundry Service («Прачечная»), который взлетел на первые места американских чартов. Хит «Whenever, Whenever» знали во всем мире!
На англоязычном альбоме Шакира смогла показать миру многогранность своего голоса, которую не ценили колумбийские продюсеры. Ей предлагали множество выгодных контрактов в США, а колумбийские критики ругали — мол, певица предпочла делать американскую поп-музыку и отказалась от народных мотивов Колумбии.
Артистка утверждала, что ей нравится экспериментировать с музыкой и смешивать разные жанры, а стоять на месте с однообразным репертуаром не приведет ни к чему хорошему. Тем более, работать на разных языках певице было несложно: Шакира владеет английским, португальским, итальянским, каталонским, немного знает арабский и французские языки. Она даже записала испаноязычный альбом Fijacion Oral Vol. 1 и выпустила его англоязычный «перевод» Oral Fixation Vol. 2. Клип к песне Hips Don’t Lie к 2022-му набрал миллиард просмотров на YouTube. Журнал Entertainment Weekly прозвал девушку «золотой красавицей» за сияющие волосы и платья цвета золота, которые Шакира выбирала для выступлений.
С новым альбомом Шакира отправилась в мировое турне. Она посетила 37 стран и дала 150 концертов, что было невероятным успехом для 2006 года. Шакира получила несколько наград, в числе которых были премии «Грэмми» и стала самой успешной колумбийской певицей в мире. Благодаря мировому признанию певица познакомилась с Бейонсе, Рианной, Сией и группой The Black Eyed Peas, работала с именитыми диджеями, Tiesto, LMFAO и Skrillex. Они же продюсировали композиции певицы.
К 2022 году Шакира выпустила 11 студийных альбомов и покорила миллионы людей. Выступления на Суперкубке, рекламные кампании Pepsi и официальный гимн Чемпионата мира по футболу… Шакиру называют не только одной из самых талантливых и успешных певиц века, но и удивляются образу колумбийки. Девушка — редкий гость в скандальных сюжетах светской хроники, с удовольствием выступает на благотворительных концертах, часто встречается с поклонниками и посещает детские дома.
Судьбы детей важны для Шакиры с раннего возраста. Еще в детстве она отправилась с отцом в парк в Барранкилье и увидела, как гуляют дети-сироты. Тогда юная Шакира пообещала себе, что как только станет известной, то обязательно поможет малоимущим. Гонорары с первых выступлений девушка пожертвовала в благотворительные фонды. В 2006-м Шакиру выбрали послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она отправилась с миссией в Бангладеш, где помогала пострадавшим от циклона «Сидр», раздавала аптечки и теплые вещи. После поездки певица решила поступить в Калифорнийский университет на курс истории западной цивилизации: чтобы о ее намерениях не узнали, певица использовала второе имя Изабель Мебарак и попросила ректора скрыть информацию о ее зачислении. Принять такую студентку для университета было очень лестно, потому во время обучения Шакиру часто «отпускали» в гастрольное турне и благотворительные поездки. IQ артистки — 140, так что отсутствие на лекциях не помешало ей сдать экзамены.
Шакира создала фонд Pies Descalzos Foundation, который помогает детям из обедневших семей получить образование, Учредила фонд ALAS Foundation для раннего развития детей Латинской Америки и уговорила нескольких финансистов Америки пожертвовать средства и попросила Американский конгресс, Всемирный банк и правительство Великобритании сосредоточиться на глобальном образовании детей. После таких жестов критикам было совестно обвинять Шакиру, что она забыла о родной стране. Певица до сих пор призывает ее поклонников помогать жителям стран третьего мира получать образование.
Личная жизнь Шакиры
Любовь тысяч поклонников и мировой успех на музыкальной сцене — казалось бы, в жизни Шакиры нет времени на семью. Однако в 2000-м певица начала встречаться с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа, который какое-то время работал ее бизнес-менеджером. Девушка была сильно влюблена и встречалась с Антонио десять лет. На вопросы о свадьбе она отвечала, что их отношения напоминают замужнюю пару, и им с Антонио не нужны бумажки, чтобы доказать друг другу свою любовь.
В 2010-м пресса разузнала, что Шакира и Антонио решили пожить отдельно. Певица так и не рассказала о причинах решения, но отметила, что период расставания она использовала для профессионального роста. Женщина хотела остаться друзьями с бывшим возлюбленным, но он собирался подать иск в адрес певицы на 250 миллионов долларов. Такую компенсацию де ла Руа потребовал за работу бизнес-менеджера. Конечно, после такого ни о какой дружбе не могло быть и речи. Певица подала ответный иск и выиграла суд.
Желтая пресса писала, что одна из причин внезапного расставания Шакиры и Антонио — футболист Жерар Пике, с которым певица познакомилась в 2010-м на съемках клипа Waka Waka. Шакира отмалчивалась и не говорила о личной жизни целый год. В 2011-м она и футболист опубликовали совместные фото в Twitter, где подписали друг друга «солнышком». В сети обсуждали разницу в возрасте между влюбленными — красавчик Пике ровно на десять лет младше певицы. Но общественность отнеслась к роману благосклонно и исключила возможность пиар-романа, ведь Шакира уже стала известна во всем мире, а Пике зарабатывал большие деньги, играя на позиции защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу.
Уже через год, в 2012-м, Шакира порадовала поклонников новостью, что они с Пике ждут ребенка. Она родила сына Милана Пике Мебарака в январе 2013-го, а в 2015-м в семье появился второй сын, которого назвали Саша. Но родители мальчиков так и не узаконили отношения. В одном из интервью Шакира рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за Пике.
«Брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть лучше видит во мне свою девушку, возлюбленную. Такой запретный плод. Я хочу держать его на кончиках его пальцев. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения», — призналась певица.
Сейчас Шакира только вызывает повод для зависти: успешная карьера и признание на весь мир, счастливая семья и отличная фигура, которую она поддерживает танцами и здоровым образом жизни. В 45 лет она стала идеалом для миллионов людей, которых вдохновляет своим примером по сей день.
Читайте также
86%
-0.65 86.28
-0.51
Нашли ошибку?