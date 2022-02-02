Золотая красавица Колумбии: Шакире исполнилось 45 лет

Как колумбийская девочка стала одной из самых популярных певиц в мире?

Певица Шакира празднует 45-й день рождения 2 февраля. В эту же дату, но десять лет спустя, родился ее муж — футболист Жерар Пике. Но Шакиру любят не за красивые отношения со спортсменом, а за зажигательные песни, открытый характер и вклад в образование детей по всему миру. 5-tv.ru рассказывает, как Шакира достигла мирового признания.

Начало карьеры Шакиры

Шакира Изабель Мебарак Риполь родилась в 1977-м маленьком колумбийском городке Барранкилья. С юного возраста девочка демонстрировала способность к обучению: в полтора года Шакира знала алфавит, а в четыре умела писать и читать. Тогда же девочка написала первое стихотворение. Родители были уверены, что ребенок — вундеркинд, представляли, как Шакира станет ученым или писателем. А их дочь тем временем думала посвятить себя астрономии или психологии.

В четыре года девочка услышала звучание этнического барабана-думбэка в ресторане, вскочила на стол и начала танцевать. Она импровизировала и повторяла танцы живота, которым ее научила бабушка-ливанка. Дома Шакира пела для родственников и гостей, поэтому родители отдали дочь в хор при католической школе. Но уже спустя пару занятий учитель хора заявил, что у девочки слишком сильное вибрато. «Она блеет как козел», — с этими словами он вернул Шакиру родителям. Тогда мать и отец записали дочь в секцию танцев живота и оплатили персональные занятия вокалом. Еще не окончив школу, Шакира выступала на сцене в Колумбии с песнями, которые сочиняла дома, и завоевывала призовые места на детских музыкальных конкурсах.

Шакира с отцом Уильямом на презентации. Фото: globallookpress.com © Guillermo Legaria

В это время Шакира познакомилась с театральным продюсером Моникой Ариза, которая осталась в восторге от выступления юной певицы. Моника пообещала девочке помочь со связями в музыкальном мире и рассказала о таланте колумбийки продюсеру музыкального лейбла Sony. Тот прослушал всего три песни Шакиры и предложил ей контракт. А ведь девочке было всего 13 лет

Признание Шакиры в Колумбии

В том же 1991-м Шакира выпустила дебютный альбом Magia, который состоял из песен ее сочинения, записанных на любительской студии. Альбом выкупили для трансляции на местных радио в Колумбии, но коммерчески он не был успешным.

Та же участь постигла и второй альбом Peligro («Опасность»), из-за которого Шакира конфликтовала с продюсерами. Представители лейбла видели альбом не так, каким его задумала Шакира. Девушке пришлось пойти на уступки из-за особенностей контракта — она выпустила релиз, но отказалась его промоутировать. Певица взяла перерыв, чтобы окончить старшую школу и написать третий альбом. Своенравное поведение Шакиры не понравилось продюсерам, в 1994-м они были на грани расторжения контракта с девушкой. Но неожиданно песня Donde Estas Corazon стала очень популярной, менеджеры артистки отложили ее «увольнение». Они дали девушке 100 тысяч долларов на запись третьего альбома и не прогадали: релиз Pies Descalzos («Босые ноги») оказался таким популярным, что Шакира отправилась в первый мировой тур. Несколько печатных изданий признали артистку «Женщиной года» и первой колумбийской певицей, музыку которой оценили в других странах — альбом продавался хорошо даже в Японии, которая прежде не проявляла интереса к латиноамериканским артистам.

Шакира «подарила» голос певице Газелль в мультфильме «Зверополис». Фото: globallookpress.com © Walt Disney Pictures

Восторженная публика ждала четвертого альбома певицы, Шакира усердно работала над записью… Но в 1998-м проект оказался под угрозой: в аэропорту у певицы украли чемодан с текстами песен из нового альбома. Исполнительнице пришлось ускорить дату выхода, спешно восстанавливать записи и создавать песни, пока на ее текстами не воспользовались злоумышленники. Певица сама спродюсировала релиз Donde Estan los Ladrones? («Где воры?»). Диск пять раз становился платиновым, и уже в первый день продажи достигли 300 тысяч копий. Это были невероятные цифры для колумбийской певицы! За альбом Шакиру впервые номинировали на премию «Грэмми» в 1999-м.

Шакира выходит на англоязычный музыкальный рынок

Получив мировое признание после номинации на «Грэмми», Шакира поняла, что идет правильным путем. В 2002-м она выпустила альбом Laundry Service («Прачечная»), который взлетел на первые места американских чартов. Хит «Whenever, Whenever» знали во всем мире!

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/19258148/track/633671'>Whenever, Wherever</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/118883'>Shakira</a> на Яндекс. Музыке

На англоязычном альбоме Шакира смогла показать миру многогранность своего голоса, которую не ценили колумбийские продюсеры. Ей предлагали множество выгодных контрактов в США, а колумбийские критики ругали — мол, певица предпочла делать американскую поп-музыку и отказалась от народных мотивов Колумбии.

Артистка утверждала, что ей нравится экспериментировать с музыкой и смешивать разные жанры, а стоять на месте с однообразным репертуаром не приведет ни к чему хорошему. Тем более, работать на разных языках певице было несложно: Шакира владеет английским, португальским, итальянским, каталонским, немного знает арабский и французские языки. Она даже записала испаноязычный альбом Fijacion Oral Vol. 1 и выпустила его англоязычный «перевод» Oral Fixation Vol. 2. Клип к песне Hips Don’t Lie к 2022-му набрал миллиард просмотров на YouTube. Журнал Entertainment Weekly прозвал девушку «золотой красавицей» за сияющие волосы и платья цвета золота, которые Шакира выбирала для выступлений.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/67292/track/629625'>Hips Don't Lie</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/118883'>Shakira</a> на Яндекс. Музыке

С новым альбомом Шакира отправилась в мировое турне. Она посетила 37 стран и дала 150 концертов, что было невероятным успехом для 2006 года. Шакира получила несколько наград, в числе которых были премии «Грэмми» и стала самой успешной колумбийской певицей в мире. Благодаря мировому признанию певица познакомилась с Бейонсе, Рианной, Сией и группой The Black Eyed Peas, работала с именитыми диджеями, Tiesto, LMFAO и Skrillex. Они же продюсировали композиции певицы.

К 2022 году Шакира выпустила 11 студийных альбомов и покорила миллионы людей. Выступления на Суперкубке, рекламные кампании Pepsi и официальный гимн Чемпионата мира по футболу… Шакиру называют не только одной из самых талантливых и успешных певиц века, но и удивляются образу колумбийки. Девушка — редкий гость в скандальных сюжетах светской хроники, с удовольствием выступает на благотворительных концертах, часто встречается с поклонниками и посещает детские дома.

Судьбы детей важны для Шакиры с раннего возраста. Еще в детстве она отправилась с отцом в парк в Барранкилье и увидела, как гуляют дети-сироты. Тогда юная Шакира пообещала себе, что как только станет известной, то обязательно поможет малоимущим. Гонорары с первых выступлений девушка пожертвовала в благотворительные фонды. В 2006-м Шакиру выбрали послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она отправилась с миссией в Бангладеш, где помогала пострадавшим от циклона «Сидр», раздавала аптечки и теплые вещи. После поездки певица решила поступить в Калифорнийский университет на курс истории западной цивилизации: чтобы о ее намерениях не узнали, певица использовала второе имя Изабель Мебарак и попросила ректора скрыть информацию о ее зачислении. Принять такую студентку для университета было очень лестно, потому во время обучения Шакиру часто «отпускали» в гастрольное турне и благотворительные поездки. IQ артистки — 140, так что отсутствие на лекциях не помешало ей сдать экзамены.

Танцами живота Шакира увлеклась еще в детстве. Фото: globallookpress.com © JOSE P. GEGUNDEZ

Шакира создала фонд Pies Descalzos Foundation, который помогает детям из обедневших семей получить образование, Учредила фонд ALAS Foundation для раннего развития детей Латинской Америки и уговорила нескольких финансистов Америки пожертвовать средства и попросила Американский конгресс, Всемирный банк и правительство Великобритании сосредоточиться на глобальном образовании детей. После таких жестов критикам было совестно обвинять Шакиру, что она забыла о родной стране. Певица до сих пор призывает ее поклонников помогать жителям стран третьего мира получать образование.

Личная жизнь Шакиры

Любовь тысяч поклонников и мировой успех на музыкальной сцене — казалось бы, в жизни Шакиры нет времени на семью. Однако в 2000-м певица начала встречаться с аргентинским адвокатом Антонио де ла Руа, который какое-то время работал ее бизнес-менеджером. Девушка была сильно влюблена и встречалась с Антонио десять лет. На вопросы о свадьбе она отвечала, что их отношения напоминают замужнюю пару, и им с Антонио не нужны бумажки, чтобы доказать друг другу свою любовь.

В 2010-м пресса разузнала, что Шакира и Антонио решили пожить отдельно. Певица так и не рассказала о причинах решения, но отметила, что период расставания она использовала для профессионального роста. Женщина хотела остаться друзьями с бывшим возлюбленным, но он собирался подать иск в адрес певицы на 250 миллионов долларов. Такую компенсацию де ла Руа потребовал за работу бизнес-менеджера. Конечно, после такого ни о какой дружбе не могло быть и речи. Певица подала ответный иск и выиграла суд.

Шакира с Жераром Пике живут в гражданском браке более десяти лет. Фото: globallookpress.com © Wiese / face to face

Желтая пресса писала, что одна из причин внезапного расставания Шакиры и Антонио — футболист Жерар Пике, с которым певица познакомилась в 2010-м на съемках клипа Waka Waka. Шакира отмалчивалась и не говорила о личной жизни целый год. В 2011-м она и футболист опубликовали совместные фото в Twitter, где подписали друг друга «солнышком». В сети обсуждали разницу в возрасте между влюбленными — красавчик Пике ровно на десять лет младше певицы. Но общественность отнеслась к роману благосклонно и исключила возможность пиар-романа, ведь Шакира уже стала известна во всем мире, а Пике зарабатывал большие деньги, играя на позиции защитника «Барселоны» и сборной Испании по футболу.

Шакира редко показывает поклонникам сыновей Милана и Сашу. Фото: globallookpress.com © face to face

Уже через год, в 2012-м, Шакира порадовала поклонников новостью, что они с Пике ждут ребенка. Она родила сына Милана Пике Мебарака в январе 2013-го, а в 2015-м в семье появился второй сын, которого назвали Саша. Но родители мальчиков так и не узаконили отношения. В одном из интервью Шакира рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за Пике.

«Брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть лучше видит во мне свою девушку, возлюбленную. Такой запретный плод. Я хочу держать его на кончиках его пальцев. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит только от его поведения», — призналась певица.

Сейчас Шакира только вызывает повод для зависти: успешная карьера и признание на весь мир, счастливая семья и отличная фигура, которую она поддерживает танцами и здоровым образом жизни. В 45 лет она стала идеалом для миллионов людей, которых вдохновляет своим примером по сей день.