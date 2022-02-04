В Петербурге появилась «тепловая карта» жалоб на проблемы с вывозом мусора

Мусорная реформа в действии. В Петербурге появилась «тепловая карта» территорий, где есть проблемы с вывозом бытовых отходов. О том, как новый оператор справляется с проблемами, копившимися годами — материал корреспондента МИЦ «Известия» Юли Майдановой.

Аврал позади. Сейчас за сутки «Невский экологический оператор» получает около 300 обращений от жителей и далеко не все из них о том, что баки заполнены. В начале января звонков и сообщений было около 1 300 в день. Единичные проблемы решают в ручном режиме. Сообщить о ситуации на мусорной площадке можно на портале «Наш Петербург» — все жалобы оттуда, а также сообщения от районных администраций теперь отображаются и на интерактивной карте обращений. Она работает в тестовом режиме и пока не отображает ситуацию час в час, так как каждую жалобу проверяют.

«Я думаю, что в ближайшее время у нас уже налажена связь с аналитическим центром Комитета по информатизации и связи, им спасибо, что они технически решили оказать нам помощь. Я думаю мы немножко ускоримся и оперативность будет гораздо выше», — сказал депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок.

Новый ответственный за чистоту в городе вступил в свои права с боем курантов и тут же был завален горами мусора и гневными сообщениями.

«Все следили за этой ситуацией, уже в 09:49 утра 1 января появилась первая публикация о том, что все у нас все провалилось. Вот невывезенный мусор. Ну, понятно, что этот мусор он не 1 января в 9:49, не тот мусор, который должен везти региональный оператор, то есть понятно, что, если это переполненные баки, это 30, 31 число как минимум», — отмечает генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Таким образом, прежде чем начать свою работу «Невский экологический оператор» был вынужден прибираться за предшественником. Крупный перевозчик — автопарк «Спецтранс 6» не получил контракт в этом году и ушел по-английски. И контейнеры за собой забрал. Почему заранее не согласовать было замену баков — возмущались жильцы. Но договариваться отвергнутый автопарк не захотел, обязать его не имели права. Вторая проблема, с которой столкнулся единый оператор — ориентирование на местности.

«Наши компании-перевозчики пытались изучить маршруты настолько, насколько могли это сделать. Осуществлялось это ногами, на легковом транспорте. Ездить до 1 января мусоровозами нельзя было, поскольку там работала другая техника», — пояснила генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Составлять логистическую карту пришлось и по советам дворников, и с помощью районных администраций. Но если все это так сложно, зачем было вообще потребовалось утверждать единого оператора и менять налаженный порядок?

Жители города видят, контейнеры чистые или забитые до отказа — по этому признаку и судят об эффективности работы коммунальных служб и городских властей, вот только что потом происходит с мусором, задумываются не все. Потому многим и непонятно, для чего вообще нужна мусорная реформа. А смысл ее в том, чтобы вся схема следования мусора — от бака до полигона или новой производственной линии — была предельно прозрачна.

Раньше управляющие компании заключали договоры на вывоз мусора с разными перевозчиками, в городе работали десятки таких компаний. Что это были за фирмы, кто и как их контролировал — для жителей оставалось загадкой. При этом плату за вывоз мусора управляющие компании собирали исправно. Вывозили тоже исправно, но вот куда?

«Мы в своей деятельности столкнулись, что есть недобросовестные предприниматели, которые, взимая плату за вывоз мусора, вывозили его в ближайший лесочек и сваливали, то есть они не захоранивали, не сдавали на объекты размещения, а просто брали деньги и куда-то его вываливали, таких немного, но они существовали», — сказал председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман.

Теперь одно юридическое лицо — единый региональный оператор отвечает за своевременный вывоз, переработку, утилизацию и захоронение отходов. Понятно, с кого спрашивать. Выводы после первых дней работы сделаны: перевозчики пересмотрели маршруты следования и увеличили группировку мусоровозов с 380 до 456 машин. В феврале закупят еще 36 малотоннажных мусоровозов, чтобы эффективно работать во дворах. Но это только начало масштабных перемен.

«Основная цель мусорной реформы — избежать реального мусорного коллапса, который может наступить в ближайшие два-три года, если мы не совершим ряд последовательных целенаправленных действий. А это именно если не построим современные мусороперерабатывающие комплексы. Именно их создание позволит нам уйти от примитивного захоронения мусора», — заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев.

К 2024 году вокруг Петербурга должны появиться пять перерабатывающих заводов. Превратить горы мусорные в золотые оператор не обещает. Задача стоит реалистичная — за ближайшие восемь лет наладить 100%-ную сортировку мусора, половину из которого будут перерабатывать, половину захоранивать. И искать способы повышать процент мусора, который снова пойдет в производство.