Ягодка опять: Звезды за 50 с шикарными фигурами

Идеальна фигура после 50 лет — это не миф! WMJ.ru вспомнил звезд, которые обладают прекрасным телом, несмотря на возраст.

Лолита Милявская — 58 лет

Лолита Милявская не осуждает зрелых женщин в мини. Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Лолита Милявская никогда не стеснялась демонстрировать красоту своего тела. Но с возрастом артистка заметно прибавила в весе, из-за чего от многих вещей в гардеробе ей пришлось отказаться. Недавно певица сбросила лишние килограммы и предстала перед поклонниками в новом образе. Милявская считает, если женщине комфортно ходить в мини-юбке, значит, у нее все хорошо с самооценкой. Осуждать таких женщин Лолита не собирается.

Моника Беллуччи — 57 лет

Моника Беллуччи обязана хорошей фигурой спорту. Фото: Globallookpress.com / Nick Zonna

Моника Беллуччи десятки лет считается одной из самых красивых актрис. Кажется, над ней не властно само время. Родив двух детей и разменяв шестой десяток, звезда по-прежнему обладает завидной фигурой. Известно, что Моника занимается пилатесом, кикбоксингом, йогой и плаванием.

Синди Кроуфорд — 55 лет

Синди Кроуфорд предрасположена к полноте, поэтому она занимается спортом. Фото: Globallookpress.com / Face to Face

Синди Кроуфорд не стесняется ни своего возраста, ни фигуры. Модель как-то призналась, что она склонна к полноте, из-за чего в детстве ей пришлось заняться спортом. Сегодня она не только звезда подиумов, но и мать двоих детей и любящая жена. Кроуфорд часто публикует снимки без мейкапа, принимая свой возраст как нечто естественное. Фигура этой женщины вызывает чувство зависти даже у молодых моделей.

Светлана Бондарчук — 53 года

Светлана Бондарчук пьет витамины и занимается йогой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Светлана Бондарчук уже дважды бабушка, но она выглядит не хуже своей невестки. Бывшая жена Федора Бондарчука в молодости занималась моделингом, затем вышла замуж за режиссера и занялась семьей. Однако звезда не перестала следить за собой. Сегодня Светлана считается одной из самых эффектных бабушек российского шоу-бизнеса. Не секрет, что Светлана занимается йогой и пилатесом, а также пьет витамины.

Валерия — 53 года

Валерия правильно питается и ходит в спортзал. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Исполнительница хита «Часики» каким-то образом обманула время. Певица Валерия разменяла шестой десяток, сумев сохранить не только блеск в глазах, но и идеальную фигуру. Секрет красоты артистки прост: спорт и здоровое питание. По мнению Валерии, именно это помогает поддерживать тело в тонусе. Звезда занимается йогой и ходит в спортзал.