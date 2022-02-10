С кем нужно быть нежнее? Главные эрогенные зоны у знаков зодиака

У каждого человека есть свои сексуальные фантазии и предпочтения в постели. Но что делать, если вы еще плохо знаете человека, а удовольствие во время секса доставить хочется? Журнал Passion.ru рассказал об эрогенных зонах разных знаков зодиака.

Овен

Желание Овнов не знает границ. Им достаточно одной искры, чтобы в них проснулся охотничий инстинкт. Стимулирующим фактором для этого знака зодиака является бурная сцена выяснения отношения с партнером перед сексом. После небольшого скандала Овны невероятно возбуждены.

Кадр из фильма «Как отделаться от парня за десять дней», 2003-й. Фото: Kinopoisk.ru

Их эрогенные зоны — это голова и уши. От ласковых прикосновений к ушам представители этого знака испытывают нереальное наслаждение. Также Овнов можно порадовать массажем затылка.

Телец

Наслаждение и еще раз наслаждение — главный девиз Тельцов в сексуальном плане. Они не будут бросаться в омут с головой, предпочитают наслаждаться процессом не торопясь. Тельцам нужен партнер, который сможет подстроиться под их энергетику.

Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 гг. Фото: Kinopoisk.ru

Если представители этого знака возбуждены, все их тело превращается в одну сплошную эрогенную зону. Возбудить Тельцов можно прикосновениями к шее и затылку. Также им будут приятны поцелуи. А массаж с ароматическими маслами станет прекрасным завершением ночи.

Близнецы

Представители этого знака зодиака непостоянны. Нередко бывает, что они заводят себе сразу несколько сексуальных партнеров. В постели должно быть что-то, что сильно разгорячит Близнецов.

Кадр из фильма «Дневник памяти», 2004-й. Фото: Kinopisk.ru

У Близнецов несколько эрогенных зон, массаж которых может сильно возбудить их. Например, представители этого знака любят прикосновения к груди и предплечью. Но помните, что без общения Близнецы не могут даже во время секса: ведите с ними фривольный разговор в постели или бросайте страстные фразы во время процесса.

Рак

Рак — мечтательный знак зодиака. Его представителя тянутся к романтике и любви. В отличие от Близнецов, представителей этого знака зодиака не интересуют мимолетные связи. Им нужно время, чтобы притереться к партнеру.

Кадр из фильма «Дневная красавица», 1967-й. Фото: Kinopoisk.ru

Нежные объятия и ласки являются высшим наслаждением для Раков. Чтобы окончательно разгорячить этот знак зодиака, примите совместный душ перед сексом. Тогда Рак раскроется и доставит удовольствие не только себе, но и партнеру.

Лев

Львы самозабвенные любовники. Они умеют быть страстными и нежными. Секс для этого знака зодиака — яркое театральное зрелище. Партнер обязательно должен быть ему ровней в плане темперамента. Совместное времяпрепровождения в постели — не исключение. Их особенно возбудит, если вы разыграете жаркую любовную сцену перед зеркалом.

Кадр из фильма «Голая правда», 2009-й. Фото: Kinopoisk.ru

Эрогенные зоны Рака расположены слева и справа от позвоночника. Также люди, рожденные под этим знаком зодиака обожают, когда во время поцелуя делается акцент на их нижнюю губу.

Дева

Представители этого знака зодиака не любят усложнять секс. Девы предпочитают вести себя естественно и быть открытыми с партнером. Если они решили с кем-то провести ночь, то руководствоваться будут только своими инстинктами.

Кадр из фильма «365 дней», 2020-й. Фото: Kinopoisk.ru

Однако если вы хотите доставить партнеру-Деве удовольствие, обязательно примите душ. Чистота и свежесть тела избранника очень важна для Дев. Эрогенные зоны этого знака зодиака находятся под коленными чашечками, в зоне локтей и области вокруг пупка.

Весы

Эстетика очень важна для Весов во всем. Партнеров они подбирают по внешности и характеру. Но в первую очередь Весы любят глазами.

Кадр из сериала «Сплетница», 2007–2012 гг. Фото: Kinopisk.ru

Если вы оказались в постели с представителем этого знака зодиака, возбудить их можно атрибутами роскоши: шелковое постельное или нижнее белье, пару бокалов шампанского и несколько капель парфюма. Область бедер и крестца вплоть до копчика — эрогенная зона Весов.

Скорпион

В любви Скорпионы чрезвычайно сложны и просты одновременно. Классический секс может увлечь их всего на несколько минут. Представители этого знака зодиака любят игровые прелюдии и нетрадиционные сексуальные техники. Некоторые тяготеют к мазохизму в постели.

Кадр из сериала «Эйфория», 2019-й. Фото: Kinopoisk.ru

Скорпионы интуитивно находят эрогенные зоны своих партнеров, а свои точки держат в тайне. Но если сделать массаж ягодиц и опуститься ниже, представители этого знака испытывают сильное удовольствие.

Стрелец

Представители этого знака зодиака — настоящие авантюристы. Их сердце покорено ветрами странствий, но и от комфорта Стрельцы никогда не откажутся. Так и в сексе. В свою постель они пускают только тех людей, с которыми у них выстроились доверительные отношения. Партнер Стрельца должен быть темпераментным и уделять особое внимание эрогенным зонам.

Кадр из фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины», 2004-й. Фото: Kinopoisk.ru

Стрельцы любят, когда во время секса партнер прикасается ко внутренней стороне бедер. Если представитель этого знака зодиака сильно возбудится от прелюдии, звезды советуют их партнеру набраться сил. Стрельцы будут в ударе и предложат перепробовать как можно больше позиций.

Козерог

Козерог разделяет понятия любви и страсти в постели. Представители этого знака очень страстны в постели. Из девиз: все или ничего! Секс для Козерога очень важен, но часто им сложно расслабиться во время прелюдии из-за накопившихся дел.

Кадр из фильма «Секс в большом городе 2», 2010-й. Фото: Kinopoisk.ru

Козерогов может возбудить массаж колена или подколенной впадины. Необычная эрогенная зона! Звезды советуют попробовать коснуться их во время ласк или секса.

Водолей

Представители этого знака кажутся весельчаками, но если копнуть глубже, можно обнаружить множество чудачеств. Водолеи быстро сближаются с людьми, но быстро от них отстраняются. Переменчивость — их главная проблема.

Кадр из фильма «50 оттенков серого», 2015-й. Фото: Kinopoisk.ru

Чтобы возбудить Водолея, можно приковать его к кровати наручниками. У представителей этого знака буйная фантазия и множество эрогенных зон. Например, Водолею понравится легкий массаж икр и голеней. Также большой чувствительностью обладают их скулы.

Рыбы

У Рыб тонкая душевная организация, они много мечтают и фантазируют. Со стороны представители этого знака могут показаться безобидными натурами, но в постели их возбуждают необычные вещи.

Кадр из фильма «Любовь и другие катастрофы», 2015-й. Фото: Kinopoisk.ru

Эрогенная зона Рыб находится на ступнях. Если партнер будет ласкать тело и постепенно спускаться вниз, то доставит представителю этого знака райское удовольствие.