Врачи выявили воспаление в головном мозге у госпитализированного Жириновского

У госпитализированного с коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили серьезные воспалительные процессы в головном мозге, сообщает источник 5-tv.ru. По данным информатора, врачи оценивают состояние политика, как тяжелое, по-прежнему он находится на высокопоточном ИВЛ в специальном вип-отделении Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента РФ.

Также сообщается, что находящийся в терапевтическом отделении того же медучреждения глава КПРФ Геннадий Зюганов пребывает в состоянии средней тяжести, близком к удовлетворительному. Как известно, партийный деятель оказался в ЦКБ следом за коллегой из ЛДПР. Однако данные о его здоровье спорные.

Прежде сайт KP.RU публиковал интервью, в котором цитировал самого Зюганова — тот утверждал, что получает профилактическую терапию и избегал комментариев относительно диагноза (подразумевалась коронавирусная инфекция).

Владимира Жириновского госпитализировали в ЦКБ 2 февраля с подтвержденным COVID-19. У него также диагностировали обширное поражение легких. По данным Минздрава РФ, политик находится в стабильном состоянии, врачи делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку. В ЛДПР настаивают, что в СМИ сильно преувеличивают сведения о здоровье политика.

Ранее 5-tv.ru писал, что представители ЛДПР пожаловались в полицию и ФСБ из-за слухов о смерти Жириновского.