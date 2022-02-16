День Семена и Анны: что нельзя делать 16 февраля

Православные чтят память праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы 16 февраля. Еще этот праздник именуют Хранителем младенцев и Починками.

История праздника Семена и Анны 16 февраля

Праздник был тесно связан с именем Семена (Симеона) Богоприимца. По преданию, Семен (Симеон) был одним из ученых переводчиков, которые занимались толкованиями Священного Писания. Еще до нашей эры египетский царь Птолемей II отправил Симеона в Александрию и поручил ему перевести Священное Писание с еврейского языка на греческий.

Когда Симеон переводил книгу пророка Исайи, то наткнулся на строку «Се Дева во чреве приимет и родит Сына». Подумав, что речь идет о Спасителе, Симеон решил, что в тексте ошибка. Он намеревался исправить «Деву» на «Жену» и уже занес руку над строкой, как ему явился ангел. Тот остановил руку Симеона и предупредил, что обнаруживший фразу будет жить до тех пор, пока не убедится в пророчестве Исайи и не увидит Спасителя.

По другому преданию, Симеон возвращался в Иерусалим из Египта и остановился у реки. Симеон снял с руки перстень и бросил его в реку со словами: «Если найду его, то могу поверить изречению Пророка по букве». После этого он продолжил путь в город. На следующий день праведный Симеон купил рыбу в одном из селений на обед. Он принялся за еду и обнаружил в теле рыбы перстень, который давеча бросил в воду.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По поверьям, Симеон прожил более 300 лет. После того, как отца Иоанна Крестителя, Захария, убили, Симеон стал священником Иерусалимского храма, что было возвящено ему Святым Духом.

Семион встретил Спасителя на сороковой день после Рождества Христова. Родители, Дева Мария и Иосиф Обручник, принесли ребенка в храм Богомладенца. Этому посвящен праздник Сретение Господне. В храме находилась и Анна Пророчица — старица 84 лет, благочестивая вдова из Иерусалима. Она молилась и постилась день и ночь. Вместе с Симеоном Пророчица встретила младенца Иисуса. Анна провозвестила появление Мессии.

Симеон взял младенца на руки и произнес слова благословения. После этого священник обратился к Богородице и произнес слова: «лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец».

По преданию, Симеон умер после событий Сретения. Таким образом, он прожил до встречи с младенцем Иисусом. Епископ Димитрий Ростовский писал, что на момент событий Сретения Симеону было 360 лет.

Память о Симеоне Богоприимце и Анне Пророчице

Мощи Симеона Богоприимца перенесли из Иерусалима в Константинополь при императоре Юстиниане. Их положили в храме апостола Иакова. Тело Симеона покоилось в церкви Святого Симеона в хорватском городе Задаре, но в 2010-м мощи передали Иерусалимскому патриархату. Те решили положить мощи в иерусалимском храме Катамоне.

В православной церкви в память о Симеоне Богоприимце совершают шестеричное богослужение 16 февраля. В католической память праведного чтут 3 февраля. Тогда же вспоминают Анну Пророчицу. Изображения Симеона можно найти на новгородской иконе конца XV века о Сретении Господнем. Священника также изображал Рембрандт на картине «Сретение» 1627 года.

Почему 16 февраля называют «Хранителем Младенцев»

В народе святым Симеону и Анне молились за здоровье новорожденных и исцеление детей от болезней, желали малышам счастливой жизни и просили уберечь от проблем. Поэтому народный праздник называли Хранителем Младенцев, а Симеона Богоприимца считали покровителем детей.

Фото: Э. Коган / РИА Новости

Некоторые читали заговор за здоровье ребенка, например, «Анна, возьми в подмогу Симеона и отведи все недуги от моего малого. Пусть растет крепким, как дубки, все болячки от него отпадут, как желудки. Отлетят далеко и не уцепятся за его нутро. Мое слово закон, кто против — пусть идет вон».

Почему 16 февраля называют «Починками»

Праздник 16 февраля был тесно связан с трудом. В этот день готовили пахотную сбрую для лошади. Говорили: «Семен и Анна сбрую починяют». Так и появилось название Починки. Считали, что чем раньше начать готовиться к пахотным трудам, тем больше удастся сделать в теплый сезон. Отсюда произошла поговорка «Готовь сани летом».

Со временем Починками называли возникающие селения. Если к одному селению присоединялось другое, то территорию называли деревней. В починках жили трудолюбивые люди, которые исправно собирали урожай.

Традиции праздника 16 февраля

На Руси в Починки было принято вставать ранним утром и заниматься трудом. Мужчины ремонтировали сбрую, чинили инвентарь и вовсю готовили оборудование к скорым пахотным работам, так как праздник выпадает на рубеж между зимой и весной. Женщины занимались домашним трудом: зашивали одежду, ставили заплатки, разбирали сундуки, наводили порядок и готовили еду.

Вечером семья собиралась за одним столом и лакомилась блюдом саламата. Это кисельная каша, которую варили из пшенной, ржаной или ячменной муки. Для вкуса кашу заправляли маслом, добавляли сало, чеснок и другие травы.

Фото: Марк Редькин / РИА Новости

В Починки на Руси верили, что домовой охотится за лошадьми. Поэтому от нечистой силы животных оберегали: к лошади привязывали кнут или обувь хозяина. Так домовой чуял человеческий дух и не смел показываться. А чтобы не повздорить с хранителем дома, его старались умаслить: готовили на ночь молоко и кашу, ставили около печи и звали на ужин.

Тот, кто не хотел дружить с домовым, звал знахарей. Те резали петухов хозяина и выпускали кровь на веник. Веником обметали углы двора, чтобы расшалившийся домовой не наслал болезни на жителей дома и скот.

Народные приметы 16 февраля

В Починки люди особенно следили за погодными условиями. Считалось, что погода в этот день станет вестником условий лета.

Если на день Семена и Анны много снега, то лето будет дождливым.

Если за окном кричат воробьи, то скоро настанет весна.

Треск в лесу слышен к долгим морозам.

Если лес шумит, значит, скоро настанет оттепель.

Если ночью выпал иней, то днем будет холодно.

Если кошка скребет пол, то скоро будут буран и метель.

Если в Починки задобрить домового, он станет первым помощником в делах и нашлет на двор хорошую погоду.

Что нельзя делать 16 февраля

В День Семена и Анны нельзя надевать черный цвет, это может привести к беде. Нельзя было просить в долг, так как можно навлечь чужие неприятности. Не рекомендуется поднимать оброненные кем-то деньги, потому что чужие финансы принесут новому хозяину разорение.

В Починки нельзя долго спать, так как на Руси в этот день вставали рано и принимались за дело. Нельзя было ругаться или громко выражать недовольство, чтобы не спугнуть домового. В этот день нельзя было мести мусор веником, чтобы случайно не вымести духа дома. Не рекомендовали делать перестановку дома — иначе жизнь домочадцев могла быть суматошной и беспорядочной.

Что можно делать 16 февраля

В Починки приветствуется упорный труд. Считается, что труженика заметит Счастье и останется с ним надолго. Кроме того, можно покупать домой новые предметы интерьера: так вы привлечете в дом удачу и благополучие.

16 февраля принято запоминать сон, который приснился на этот день. Считается, что дела, начатые во сне, приведут человека к успеху. В день памяти святых Симеона и Анны принято молиться за здоровье новорожденных и маленьких детей, которые есть в семье.

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