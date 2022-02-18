Кардиолог объяснил, как пить алкоголь для разжижения крови и профилактики тромбоза

Алкоголь на самом деле способен снизить риск образования тромбов, если употреблять его в умеренных количествах. Об этом заявил американский кардиолог Джеймс Беккерман.

«Действительно, алкоголь в небольших количествах разжижает кровь, снижает риск образования тромбов. Но главное — умеренность, а это очень тонкая грань, поэтому врачи не рекомендуют употреблять алкоголь для защиты от тромбоза глубоких вен», — отметил эксперт.

По данным исследования, на которое ссылается Беккерман, для профилактики тромбоза разрешается выпивать всего 85 миллилитров спиртного в неделю. У тех же, кто выпивает больше, риск тромбоза глубоких вен, напротив, увеличивается в два раза по сравнению с непьющими.

Особенно опасным алкоголь становится в сочетании с разжижающими кровь препаратами — антикоагулянтами. В этом случае печень «отвлекается» на алкоголь и перестает расщеплять лекарство. Это приводит к повышению уровня препарата в крови, что, в свою очередь, увеличивает риск кровотечений, пишет сайт «Кубанские новости».

Ранее 5-tv.ru назвал четыре вида орехов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз.