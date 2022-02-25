Сексуальные проблемы — распространенное явление, о них можно и нужно говорить. WMJ.ru предложил пять советов для разговора с партнером об интимной стороне жизни.

Исследования показывают, что оргазма во время секса достигают 75% мужчин и только 29% женщин. Опросы на эту тему выявили, что каждая десятая представительница прекрасного пола испытывает боль во время занятий любовью. Также известно, что у около половины мужчин в возрасте от 40 до 70 лет в то или иное время возникают проблемы с эрекцией.

Множество медицинских, физиологических и психологических факторов влияет на возникновение сексуальных проблем. Независимо от причин, нужно обеспечить взаимопонимание и поддержку в паре, ведь эти трудности касаются обоих. Для разговора можно следовать определенным советам, чтобы не задеть чувства партнера.

1. Выберите подходящее время

Разговоры на деликатные темы требуют подходящего времени и места. Не стоит его начинать в процессе полового акта или в очереди магазина. Наличие усталости у партнера, отсутствие времени и настроения тоже не способствуют положительному результату. Поэтому идеальным решением для обоих станет совместный выбор подходящего времени для разговора. Необходимо настроиться на позитивный разговор: убедите свою половинку, что это поможет вашим отношениям.

2. Расскажите о своей проблеме новому партнеру

Наличие сексуальных трудностей может привести к неуверенности и невозможности достойно представить себя в новых отношениях, ведь обычно мы не хотим раскрывать сразу свои проблемы. Перед человеком возникает вопрос, когда стоит рассказать о деликатной проблеме. Ответ на него зависит от последствиях для партнера. Действуйте честно, сохраняйте уверенность и чувство собственного достоинства. Реакция партнера на ваши трудности поможет понять, есть ли у этого человека шанс стать вашим спутником жизни. Если вы его ищете, разумеется.

3. Оставайтесь спокойным и прямым

Избегание сексуальных контактов из-за наличия проблем может привести к хроническому отсутствию секса, что разрушает отношения. Для укрепления доверия и близости обговорите нюансы сексуальной активности, сосредоточьтесь на положительных моментах. Не зацикливайтесь на проблемах, выслушайте своего партнера и донесите до него свои мысли по поводу вашей сексуальной жизни.

4. Предложите правило — не обвинять и не осуждать

Есть разные способы доставить друг другу удовольствие. Сексуально открытая и изобретательная личность сможет найти точки соприкосновения и близости, если секс приносит боль или невозможен в принципе. Это почти наверняка сработает, если не критиковать и вести честный диалог с партнером, узнать о предпочтениях и желаниях. Чрезвычайно важна уверенность, что вы физически желаете друг друга. Конкретное выражение этого чувства может быть различным, а не только классическим половым актом. Попытки найти новые способы близости станут для вас сексуально-творческим приключением.

5. Сосредоточьтесь на практических решениях

Помочь решить значительную часть проблем в постели может специалист — терапевт или сексолог. Партнер может оказать вам поддержку и способствовать укреплению отношений, посетив врача вместе с вами.