Михаил Пуговкин родился 13 июля 1923 года в деревне Рамешки Костромской области. Мальчику из бедной семьи с детства приходилось активно помогать родителям. Домашние дела и удаленность школы сделали невозможным полноценное образование. Артист окончил только три класса.

В детстве Пуговкин отличался активностью и жизнерадостностью, любил танцевать и петь. Мечты об актерской карьере у него появились с малых лет.

В 1935-м семья будущего артиста переехала в Москву. Юный Михаил в новом городе отправился на поиски работы. Задача оказалась непростой из-за его возраста. Тогда Пуговкин пошел на хитрость и приписал себе пару лишних лет. Это сработало, юношу взяли на завод учеником электромонтера. А все свободное время он посвятил драматическому кружку при клубе.

Когда началась война, Михаил Иванович добровольно отправился на фронт. Там мужчина получил серьезное ранение. Дальнейшая служба оказалась невозможной, и Пуговкина отправили домой.

В 1943-м он поступил в Школу-студию МХАТ. Члены приемной комиссии были настолько впечатлены будущей звездой, что даже закрыли глаза на его слабое школьное образование. На втором курсе отсутствие многих базовых знаний все же дало о себе знать. Михаила Пуговкина отчислили за неуспеваемость. Однако через некоторое время артист смог вернуться.

Первые шаги на профессиональной сцене Михаил Иванович сделал еще в 1943-м, сыграв в спектакле «Москвички». После обучения Пуговкин уехал в Мурманск, где ненадолго присоединился к труппе Драматического театра Северного флота. Затем актер провел сезон на сцене в Вильнюсе, а в 1950-м он стал частью московского «Ленкома». Через десять лет Михаил Иванович покинул и его, посвятив себя кино.

За годы своей актерской карьеры Пуговкин снялся во многих замечательных фильмах: «Дело Артамоновых», «Солдат Иван Бровкин», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Свадьба в Малиновке», «Варвара-краса, длинная коса» и другие.

К сожалению, последние картины с участием актера («Бременские музыканты & Co», «Бриллианты для Джульетты») положительного отклика у зрителей и критиков не нашли.

Личную жизнь Пуговкина вряд ли можно назвать простой. Со своей первой супругой, актрисой Надеждой Надеждиной они познакомились еще в вузе. Свадьба состоялась в 1947-м. В этом браке появилась дочь Елена. После 12 лет семейной жизни Надежда и Михаил развелись.

Отношения со второй женой, Александрой Лукьянченко, начались, когда она еще состояла в браке с другим мужчиной. Роман вскоре перерос в любовь, избранница бросила мужа и вышла за Пуговкина. Они были вместе более 30 лет, пока Лукьянченко не умерла. Актеру было тяжело переживать потерю любимой. Спустя некоторое время он даже решил перебраться в Ялту, чтобы поправить самочувствие.

Именно в Крыму Михаил Иванович встретил Ирину Лаврову. Она стала третьей женой артиста. Через некоторое время супруги переехали в Москву. Вместе с возлюбленной артист прожил до конца дней.

Незадолго до смерти Михаил Пуговкин почти не выходил в свет: боялся, что окружающие увидят немощного старика. Актер скончался 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет.